Manuel Jabois se pasa al thriller con 'Miss Marte': "Ahora hay más gente que sabe que algo no es verdad y le da igual"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista Manuel Jabois ha dado el salto al 'thriller' en su segunda novela 'Miss Marte' (Alfaguara), donde partiendo de la desaparición de una menor en una boda traza la relación con la verdad de las personas implicadas en el suceso.

"Lo mas peligroso hoy en día casi no son las 'fake news' o la posverdad, porque no se trata de una relación entre el emisor y el receptor: es tener a gente que no le interese si algo es verdad o no y le dé igual", ha señalado en una entrevista con Europa Press el autor gallego.

Para Jabois, las 'fake news' es algo que "ha existido siempre", con la diferencia de que no contaban con la velocidad de propagación de la actualidad. "Bulos y mentiras deliberadas han estado ahí, lo único que ahora hay gente más preparada para asumir que algo no es verdad y les da igual: ese pudor y esa vergüenza ya no existen", ha lamentado.

Precisamente, en 'Miss Marte', Jabois introduce la figura de Berta Soneira, una suerte de documentalista extraída de personas reales --el autor ha admitido que tiene mucho de dos compañeras de 'El diario de Pontevedra' y de 'El País'-- que será la encargada de entrevistar a los implicados en la desaparición y tratar de esclarecer los hechos tratando de encontrar alguna 'verdad'.

"Pero aquí no hay ninguna mentira, sino que no hay acceso a la verdad. Lo que me interesaba no es tanto la lectura periodística, sino esa relación con la verdad y que en el debate público gastemos tiempo en dilucidar si algo es verdad o no, cuando lo que habría que debatir es sobre qué esta ocurriendo", ha alertado.

De hecho, Jabois ha puesto como ejemplo el actual debate sobre las vacunas, en el que a su entender se está dando demasiado espacio a los 'antivacunas'. "¿Qué debate es ese? ¿Por qué dar tantos pasos atrás? Vamos a debatir sobre periodos de vacunación, pero no sobre esto, que es fundamental: hay que consensuar lo más básico", ha señalado.

Jabois ha respaldado la actual labor periodística --"Berta Soneira es como el 90% de los periodistas que conozco", ha defendido--, poniendo el foco en "el estado de los lectores". "Hemos dejado menoscabar el nombre del periodista hasta el punto de que cuando alguien dice eso, se piensa en un manipulador dando voces en un plató", ha criticado.

'Miss Marte' es también una historia con un mensaje de amor, pero retorciendo su fuerza hasta el punto de que "puede llegar a justificar" algo incorrecto. "El amor tiene ese poder de hipnotizar de tal forma que no ves lo que tienes alrededor: si cada uno de nosotros fuese un periódico, no contrastaríamos las informaciones que nos llegan en esa fase", ha ironizado.

En esta crónica con "aire de cierto realismo mágico", la Costa da Morte se convierte en un escenario que aporta "una atmósfera de encantamiento" a un hecho ya de por sí oscuro, aunque Jabois rechaza cualquier punto de partida autobiográfico.

El autor considera que la desaparición de un hijo es lo peor que le puede pasar" a una persona, por encima incluso de la muerte del menor. "Si ya es un infierno no saber dónde están durante cinco minutos, imagina si pasa un año, dos o tres. Entiendo al padre que quiere recuperar los huesos de su hijo, entiendo que no puedas seguir con tu vida hasta que no tengas a tu hijo perfectamente localizado, enterrado y honrado. Uno tiene que atarse al recuerdo y saber con certeza la verdad de eso", ha concluido.