María Asunción Mateo, viuda de Alberti, pide explicaciones a Sánchez por su ausencia en actos gubernamentales del poeta

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

María Asunción Mateo, viuda de Rafael Alberti, envió el pasado 3 de noviembre un burofax a Pedro Sánchez para pedirle explicaciones de por qué no le invitan a los actos gubernamentales y que sirven para homenajear la figura de su marido.

"Mi sitio no me lo va a quitar nadie --ha asegurado en declaraciones a Europa Press--. Llevan a otras personas en su representación en lugar de ir yo, que soy su viuda y la legataria".

El burofax ha llegado este martes al gabinete del presidente del Gobierno en funciones, según le consta a María Asunción. "Esto a lo mejor para el Gobierno no tiene mucha importancia porque está todo muy revuelto, pero para mi sí que tiene importancia", ha asegurado.

Al respecto, la viuda insiste en que el burofax está escrito con "educación". "Lo he hecho como debe de hacerse. Le pido por favor que me explique el motivo. El presidente ni me conoce ni nada. Él se deja guiar por la gente que tiene de confianza alrededor. Lo que hay que saber es si esa gente es de extrema confianza o si no lo es", advierte.

María Asunción achaca al Gobierno que no le invitaran a un homenaje de los exiliados en la Guerra Civil, y al mismo tiempo lamenta su ausencia en el Instituto Cervantes donde fue depositado el legado del poeta y al que sí acudió Teresa Sánchez Alberti, sobrina del poeta.

"En el caso del Cervantes, sé quién decidió que no me invitaran, pero en el otro (Gobierno) no lo sé, pero fue la misma persona a recoger el honor a mi marido", ha explicado, antes de añadir que "quizá el Gobierno no sabe que Rafael Alberti estuvo casado casi 20 años" o han pensado que ella estaba "muerta".

"De alguna forma intentan ignorar que yo me he casado con Rafael, que es la técnica que están llevando determinadas personas", critica.

María Asunción también se refiere al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, como ya hizo en su libro 'Mi vida con Alberti' (Almuzara) y denuncia que se está "aprovechando" del silencio que ella ha mantenido durante 23 años.

"Eso de que la venganza se sirve en plato frío, no va conmigo. Yo solo he escrito un libro de amor a Rafael Alberti en el que van surgiendo las personas que aparecieron en nuestra vida cuando estábamos juntos y hay personas buenas, personas malas y personas malísimas", ha expresado.

Asimismo, María Asunción considera que es "muy triste" todo lo que ha generado su libro y también todo lo que ha tenido que callar porque pensaba que no valía la pena hablar. Además, concluye que ella no se dedica a insultar, como sí hace Luis García Montero. "He leído barbaridades encubiertas de mi marido y sobre mi en algunos libros que Montero ha escrito", ha subrayado.

"Yo he vivido con un gran poeta y mi vida ha sido maravillosa junto a él. Ha sido una felicidad sin límite y encontrarme con Rafael y compartir casi 20 años de mi vida con él es lo más bonito que me ha ocurrido en esta vida. Eso no me lo quita nadie", sentencia.