Mathias Malzieu publica 'Una sirena en París', una oda al perdón y a la diversidad amorosa combinada con realismo mágico

El escritor y músico francés Mathias Malzieu ha publicado recientemente su última novela 'Una sirena en París' (Reservoir Books), una historia de "amor imposible" construida sobre el realismo mágico que es una "oda al perdón", a la diversidad en las relaciones amorosas y al "valor de volver a empezar".

En un encuentro con los medios, el autor, cantante del grupo de rock francés Dionysos desde hace 26 años, ha matizado que esta novela "con dimensión de cuento" habla sobre lo que ocurre cuando uno se queda traumatizado, piensa que no puede volver a enamorarse y se encuentra "demasiado pronto" a otra persona "para la que no se está listo y que encima parece peligrosa".

Así, sostiene que se ha nutrido de los recursos del realismo mágico y la metáfora para "aumentar la brecha" entre "lo burlesco" de la situación y la "peligrosidad", como si fuera "un eco de la realidad", al tiempo que ha construido "sin querer" una "oda a la diversidad".

La novela parte de la crecida que sufrió el río Sena en 2016, una situación en la que Malzieu encontró hechos "muy poéticos y misteriosos", y narra cómo Gáspard, sumergido en un duelo amoroso y familiar, se encuentra una sirena varada en la orilla del río parisino y arriesga su vida para salvarla, tratando de "recuperarse a sí mismo". "Es una metáfora sobre alguien que tiene que volver a ser lo que era antes del duelo", puntualiza.

"Gáspard es un hombre hipersensible y soñador que se cree inmune al sentimiento amoroso y se encuentra con algo que es lo peor y lo mejor que le podía pasar; mientras que la sirena es alguien traumatizado que ni siquiera sabe qué es el amor y que ha sido perseguida durante milenios por los hombres. Cada uno de ellos permite al otro volver a ser él mismo, aunque haya un riesgo", ha subrayado.

Esta historia se adaptará a la gran pantalla con una película homónima escrita y dirigida por el propio Malzieu, también compositor de la banda sonora, que se estrenará el próximo 11 de marzo y contará con Marilyn Lima en el papel de sirena; Nicolas Duvauchelle, como Gáspard; y Rossy de Palma, que se interpretará a sí misma, entre otros actores.

De este modo, ha explicado que la participación de la actriz española se debe al "flechazo artístico y humano" que sintió cuando se conocieron rodando la película de animación 'Jack y la mecánica del corazón', basada en otro de los libros de Malzieu, en la que de Palma pone voz a uno de los personajes.

"Desde que la conocí me convertí en fan todal de las películas de Almodóvar y de sus personajes y cuando rodé esta película dije que si alguna vez hacía una con actores de verdad y no de animación, escribiría un papel para Rossy. Cuando ella entra en una habitación, parece que alguien ha encendido la luz", matiza.

UNA PASIÓN "EQUIDISTANTE" POR CINE, LITERATURA Y MÚSICA

El artista francés subraya que ha escrito de forma simultánea el libro, el guion del filme y la banda sonora, tres tareas que define "como una caza del tesoro" y que le han permitido autosorprenderse "todo el rato", y asegura que siempre ha sentido una "pasión equidistante" por la literatura, la música y el cine.

La banda sonora del largometraje está interpretada por Dionysos, aunque en la película son los propios actores los que cantan. Así, el director ha explicado que para la sirena ha creado dos formas de cantar: una de ellas para matar, cuya melodía "extraterrestre" está interpretada por una cantante lírica de ópera, y otra normal con la voz de la propia Lima que hace que el personaje sea "más frágil y vulnerable".

En esta línea, Malzieu reconoce que "soñaba libros, películas y discos" para "construir mundos, pensar y crear vínculos", por lo que considera "muy estimulante" imaginarse las canciones de cada persona o escribir un libro imaginando cómo sería su película.

"Cuando estábamos rodando la película en plató, volvía a leer una escena y ponía a los actores las canciones, que ya estaban preparadas, para ponerlos en ambiente y crear un capullo en el que me gusta que se meta la gente con la que trabajo y los espectadores, que son como mis primos telemáticos", explica.

El escritor y cineasta ha confesado que desarrolló más esta tendencia durante su estancia en el hospital, tras sufrir una enfermedad que le obligó a estar ingresado cerca de tres meses, una etapa en la que admite que se hizo "adicto" a su imaginación "como un maratoniano que genera endorfinas" porque era "lo único" que le quedaba".

Asimismo, afirma que saca "algo bueno" de toda mala experiencia "para recuperar el equilibrio" y estar "del lado de la felicidad". "Es un concepto que se llama resiliencia, es la capacidad de recuperación y está en la base de todas las buenas narrativas. Cuando hay obstáculos o fracasos la manera de superarlos es la sal de la narrativa y de la vida, por eso se han inventado las matemáticas y la poesía", sostiene.

Sin embargo, asegura que no tiene vocación "de escritor maldito" porque no solo crea cuando siente dolor, sino que la alegría también es "muy inspiradora" para él.

A pesar de todas las facetas artísticas que desarrolla, por el momento Malzieu no se plantea protagonizar alguna de sus películas -aunque ya puso voz al personaje de Jack en 'La mecánica del corazón'- porque no se siente "capaz" de actuar y dirigir a la vez y prefiere "mantener la distancia". "He escrito el libro y las canciones, tengo que frenar un poco", ha bromeado.

Asimismo, aclara que hará un "cameo" en 'Una sirena en París' actuando con su propio grupo en una de las escenas y confiesa que le gustaría actuar en la película de otra persona, en un "sueño" que no sea el suyo.

LA LITERATURA, SU REFUGIO FAVORITO

Malzieu, padrino del Centenario de Boris Vian, que se celebra en Francia el próximo mes de marzo, considera que, por encima del cine o la música, la base de su vida y su "refugio" es la literatura porque su cerebro y su corazón son "un escritorio portátil" en el que puede escribir películas y cantar.

El escritor ha adelantado que ya se encuentra trabajando en su próximo libro, que versará sobre la vida de su padre, que perdió a su madre con cuatro años y se vio obligado a esconderse durante la Segunda Guerra Mundial con su abuela y varios soldados de la resistencia.

Así, explica que, a través de los soldados, conectará esta historia con 'Una sirena en París', así como con 'Jack y la mecánica del corazón' a través de una caja que el padre del protagonista le regala y en cuyo interior se encuentra el corazón de Jack.