Máximo Huerta publica libro, 'París despertaba tarde', alejado de su etapa como ministro: "No me acuerdo"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor y exministro de Cultura, Máximo Huerta, publica este miércoles 24 de enero 'París despertaba tarde' (Planeta), una novela alejada de su etapa en la política y al frente del ministerio, en 2018, de la que asegura que "ni se acuerda" ni "le inspira a nada".

"Como solo estuve siete días, no me acuerdo. Cumplo 53 años el viernes, y en 53 años me han pasado tantas cosas... Hay episodios que son muy pequeñitos y hay episodios mucho más potentes. (Esa etapa) está, forma parte de mí, pero no me inspira a nada", ha aclarado el escritor en una entrevista a Europa Press.

Sobre la novela, Huerta detalla que "reivindica la figura de esas mujeres anónimas", que eran musas en la ciudad gala en 1920 y que "tuvieron que pasarlo muy mal" para "cambiar su vida y la de otros".

"Es una reivindicación de todas esas mujeres invisibles que posaban para los pintores y de las que nadie se acuerda. Siempre recordamos a Picasso, a Kislin, pero no recordamos a quienes posaban para ellos. Reivindico la figura de esas mujeres anónimas que tuvieron que pasarlo muy mal y que cambiaron su vida y la vida de muchas personas", ha explicado.

Así, Huerta ha explorado sentimientos como "maternidad frustrada" o "la culpa femenina" en sus personajes, lo que le resulta "muy atractivo" y que, dice, ha conseguido "escuchando", "hablando" y "preguntando" a "psicólogas y amigas", además de haber leído muchas autobiografías de personajes que vivieron en París en la década de los años 20.

"En ese tiempo, igual que ahora, la culpa y el arrepentimiento es un peso de plomo en las mujeres para vivir felices. La culpa en la maternidad, en el haber sido una hija díscola, pues la llena (a la protagonista) de culpabilidad, hay sentimientos que no han cambiado mucho", añade Huerta.

En cuanto al proceso de documentación para escribir esta novela, ha señalado que ha durado "bastantes años" y que ha sido un proceso "laborioso" pero "muy entretenido" en el que ha sido "muy fiel" a las historias de los personajes históricos que aparecen, como Monet, Modigliani, Coco Chanel, Scott Fitzgerald o Ernest Hemingway.

"He sido muy fiel por respeto a los pintores, a los fotógrafos, a todas las modelos que disfrutaban de aquel tiempo, por eso he disfrutado muchísimo de la documentación, ha sido apasionante crear este universo, volver a él y rescatar la moda, las estrellas y los lugares. He sido fiel incluso hasta al paroxismo, para que cuando el lector entre en la novela crea que vuelve en una máquina del tiempo a aquellos años locos, una máquina del tiempo muy precisa", ha apuntado.

Por eso, el exministro de Cultura ha asegurado de que se trata de una "novela de época histórica" que celebra la ciudad francesa de París, aunque "no encuentra ningún paralelismo" con la ciudad que es en el siglo XXI. "Un siglo después muchas cosas han cambiado, obviamente muchos derechos, pero esa alegría desbordante y esa creatividad se ha quedado en el recuerdo", ha lamentado Huerta.

'París despertaba tarde' se publica este 24 de enero, una novela que será presentada en la ciudad de Buñol (Valencia), donde Huerta asegura habrá "una gran fiesta de los años 20" con "espectáculo de cine y música en directo".