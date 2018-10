Miguel Ángel Aguilar presenta su libro 'En silla de pista': "La libertad de expresión está siempre amenazada"

Publicado 06/10/2018 11:14:39 CET

El periodista Miguel Ángel Aguilar ha presentado esta semana su nuevo libro 'En silla de pista', donde narra los acontecimientos vividos en su trayectoria en la profesión durante 50 años, desde la Dictadura, pasando por la Transición hasta llegar a la Democracia. Y de aquellos que profesan el poder en aquellos tiempos y ahora afirma "creen que del ejercicio de las libertades solo se derivan perjuicios para ellos", como en el caso de la libertad de expresión.

"La libertad de expresión siempre está amenazada incluso en los países de tradición más asentada y de respeto más continuado --comenta en una entrevista para Europa Press el periodista--. Toda esa gente que está muy a la vista intenta por todos los medios que la libertad pase a ser más un sueño que una realidad".

'En silla de pista' hace referencia a sus recuerdos de aquellos momentos vividos en primera línea en el Congreso de los Diputados como el Golpe de Estado de Tejero.

"Lo viví desde la tribuna de prensa, donde la mayoría de los periodistas habían desertado para irse al bar. Nos quedamos ocho o nueve por si había una excepción. La excepción aquel día fue lo que me señaló el general Gutiérrez Mellado", apunta.

El periodista junto con el general vislumbraron la hetereogeneidad de los uniformes de la Guardia Civil: Tricornios, viseras, boinas, botas altas, zapatos, correaje, anorak, etc. "Todo eso denotaba que no procedían de una sola unidad, que eran personal de aluvión y que no estaban bajo las órdenes de sus mandos naturales. Era una improvisación y de eso se derivaba una debilidad de encuadramiento y una esperanza de que si la situación se prolongaba, rompería la disciplina y se proclamaría el sálvese quien pueda", recuerda.

En relación a la posible exhumación de Franco y la intención de su familia de enterrarlo en la Almudena, Aguilar señala que "los muertos son una cosa muy delicada" y que "lo mejor sería que lo enterrara su familia en el panteón que tienen en Ferrol o en el Cementerio de Mingorrubio". También apunta que "los honores militares" --pedidos por su familia en los últimos días-- "ya se le rindieron en su momento" a pesar de que España "no estaba para grandes disquisiciones".

DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA

En su libro Aguilar cuenta cómo los últimos coletazos de la dictadura se sintieron hasta las últimas horas de vida del dictador, manifestándose en forma de "fusilamientos al amanecer", que según narra en su obra, vivió en primera persona.

El periodista recuerda un momento en especial como uno de los "más emocionantes y desoladores" que ha vivido en todos estos años, cuando unos cuantos periodistas, entre los que se encontraba él, consiguieron saltar "todos los controles previstos" de la prisión de Carabanchel y llegar "al hoyo del Manzanares" donde escucharon los fusilamientos, que se debían ejecutar "al menos dos horas después de habérselo comunicado a los reos, a la luz del día y en público".

"Recuerdo a los hombres metidos en unos ataúdes de madera sin barnizar, un jersey en el que se veían los orificios de los disparos y la sangre goteando, las familias viendo los cadáveres. Es tremendo. En el libro he querido narrar lo que yo he vivido de forma directa, es lo que le añade valor, que no es una especulación", manifiesta.

Aguilar también hace un repaso por la transición en su "silla de pista", un cambio que califica como "maravilloso" y un "ejemplo" llevado a cabo con "racionalidad e inteligencia". Es por esto que todos aquellos "que echan todo eso por la borda" le producen "un malestar grande".

"Me parece muy bien que cada generación quiera inventar el mundo. No nos tocó en una tómbola. Hubo que trabajarlo con mucho sacrificio y esfuerzo y el cambio no se produjo de un día para otro. --advierte Aguilar--. Menos lobos Caperucita y señores del populismo. Hagan ustedes un esfuerzo intelectual de recuperar lo que ahí se hizo y conseguir cosas dificilísimas como fue el cambio de libertades de las fuerzas armadas".

En cuanto a la situación política actual en España, dice observarla "con interés", a pesar de que "las cosas que parece que se han inaugurado ahora, siempre han estado" con los españoles. "Con Suárez y aquella columna 'Qué error, qué inmenso error' se proclamó el 'vale todo' y contra nadie vale todo. Ni contra Suárez, ni González, ni contra Aznar ni contra Sánchez. La sociedad está impregnada de ese cainismo y muy oscurecida por la situación que estamos siguiendo con verdadera angustia en Cataluña", finaliza.