El Ministerio de Cultura reivindica el papel de los profesionales en el Día de las Bibliotecas 2026

Esta edición pone el foco en el papel que desempeñan los profesionales de las bibliotecas - MINISTERIO DE CULTURAS

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura conmemora el sábado, 24 de octubre, el Día de las Bibliotecas 2026, bajo el lema 'Sin profesionales, no hay bibliotecas', con la que se promueve distintas iniciativas en todo el territorio con el objetivo de implicar tanto a los usuarios de las bibliotecas de cualquier tipología, como a sus profesionales.

El lema de este año, 'Sin profesionales no hay bibliotecas', pone en el centro a las personas que hacen posible que las bibliotecas sean mucho más que un conjunto de recursos y espacios.

Así, el Día de las Bibliotecas 2026 pone el foco en la diversidad del trabajo que realiza el personal de las bibliotecas: selección y organización de sus colecciones, preservación del patrimonio, facilitación del acceso a la información, fomento de la lectura, acompañamiento en el aprendizaje y creación y organización de actividades y servicios para responder a las necesidades de sus usuarios y usuarias.

Con el fin de visibilizar y poner en valor la profesión bibliotecaria, el Ministerio de Cultura ha realizado una serie de vídeos divulgativos que muestran al público la diversidad y riqueza del trabajo que se lleva a cabo en los distintos tipos de bibliotecas.

A lo largo de este mes de octubre, en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura, así como en las redes sociales del ministerio y de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, se están publicando estos vídeos que profundizan en el trabajo realizado en bibliotecas públicas, universitarias, especializadas, científicas y en la propia Biblioteca Nacional de España.

Adicionalmente, el Ministerio de Cultura, en colaboración con SEDIC, ha convocado 300 plazas gratuitas para el webinar online '¡Pasa a la acción! Guía práctica de advocacy para profesionales de bibliotecas', dirigido a bibliotecarios y centrado en la defensa aplicada a este sector.

RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO

En el portal web del Día de las Bibliotecas 2026 se puede consultar un listado actualizado de las actividades programadas por la Red de 53 Bibliotecas Públicas del Estado con motivo del Día de las Bibliotecas. Entre otras, en la Biblioteca Pública del Estado en Cádiz - Biblioteca Provincial de Cádiz, donde se han organizado visitas teatralizadas bajo el título 'Descubre tu biblioteca', o en de Biblioteca Pública del Estado en Huesca donde se imparten talleres sobre cómic y se recogen carteles históricos del Día de las Bibliotecas en una muestra virtual.

Por su parte, en los Museos Estatales también se han organizado actividades en sus bibliotecas dirigidas a diferentes públicos. Por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional propone visitas guiadas bajo el título 'Los orígenes de la imprenta madrileña en la Biblioteca del MAN' y la biblioteca del Museo Casa Cervantes en Valladolid organiza el taller infantil 'Tras las pistas del oro', dirigido por la artista Dora García.

El diseño del cartel de este año, disponible en todas las lenguas del Estado, ha sido obra de la ilustradora Carmen Segovia. Mientras que, para el video conmemorativo, el Ministerio de Cultura ha contado con la colaboración de la escritora Irene Vallejo, autora de 'El infinito en un junco', Premio Nacional de Ensayo en 2020, obra que presta especial atención a las bibliotecas como baluartes de la cultura y el conocimiento y a sus profesionales como guardianes de la memoria.