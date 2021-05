La nueva novela de 'Los Futbolísimos' se escribirá con la ayuda de los lectores

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El diario AS publica este viernes el inicio de la nueva novela de 'Los Futbolísimos', de Roberto Santiago, quien contará con la ayuda de los lectores para escribirla, según ha informado el Grupo SM.

'Los Futbolísimos. El misterio de la máscara de oro', título número 20 de esta colección infantil de SM con más de tres millones y medio de ejemplares vendidos en España y traducida a más de doce idiomas, será la "primera novela interactiva de fútbol" en la que los lectores decidirán qué ocurre en la siguiente entrega.

Todos los viernes se publicará en la página web de as un nuevo capítulo de la mano de Kimitec y la Fundación MAAVI. Roberto Santiago escribirá los 20 capítulos del libro con la ayuda directa de sus lectores, desde este viernes 28 de mayo.

Cada viernes el As publicará un nuevo capítulo con un final abierto y tres posibles opciones. Los lectores tendrán 48 horas, desde el viernes hasta el domingo, para responder a la pregunta y la más votada será lo que suceda en el siguiente capítulo de 'Los Futbolísimos'.

Además, el próximo 11 de noviembre llegará a las librerías la primera novela interactiva de fútbol, de SM, acompañada de ilustraciones que harán vivir las jugadas "como si estuvieras en el campo de juego".

"Lo que más me gusta de los encuentros es que los propios niños me pregunten, me den ideas, me hagan sugerencias para otros libros, que es lo que más me enriquece como escritor", ha reconocido el creador de 'Los Futbolísimos'.

Por ello, SM ha organizado un macroencuentro digital este miércoles para que más de 25.000 estudiantes tengan como invitado especial en clase a Roberto Santiago.

El escritor descubrirá cómo será el comienzo de su nuevo libro, cuáles son sus rituales para escribir y qué hay detrás de las "emocionantes" aventuras sobre nueve niños y niñas que juegan al fútbol y resuelven misterios.

La colección infantil de SM 'Los Futbolísimos', escrita por Roberto Santiago e ilustrada por Guillermo Esteban Bustos, vio la luz en 2013 y con 19 títulos en el mercado se ha convertido en un "superventas nacional" que se ha exportado a 17 países, ha inspirado una película y un musical de teatro.