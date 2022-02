Palomas tras su reunión con Pedro Sánchez: "Se hará una comisión de investigación de los abusos lo más eficaz posible"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor Alejandro Palomas se ha mostrado satisfecho tras su reunión este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un encuentro que ha tenido lugar después de que el autor denunciara los abusos sufridos por parte de un religioso cuando era menor y en el que se abordaron, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de una comisión de investigación al respecto. "Se hará una comisión de investigación de los abusos lo más eficaz posible", ha avanzado a Europa Press el autor.

"No sé qué tipo de comisión será y no tengo ni idea. Lo que sí tiene claro (Pedro Sánchez) es que sea cual sea, tiene que primar el intentar proteger la sensibilidad de las víctimas y las víctimas van por delante de todo. Tiene que ser el tipo de comisión lo más eficaz posible, en detrimento de otro tipo de intereses", ha señalado al ser preguntado sobre esta cuestión.

"Yo no soy experto en comisiones pero como dijo Pedro Sánchez en un momento, cuanto menos ruido interfiera, mejor para todos. Yo creo que hay que trabajar en silencio, se trabaja mucho mejor", ha añadido Palomas, Premio Nadal en 2018.

Desde Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han reclamado crear una comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica mientras PNV pide una comisión independiente formada por expertos. Precisamente el pasado martes, la Mesa del Congreso admitió a trámite, con el voto en contra del PP y Vox, la propuesta de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu.

Por su parte, el PSOE ha explicado que están "analizando" todas las vías posibles para investigar los abusos sexuales a menores en la Iglesia y que "en próximos días" darán a conocer su posición, aunque ya ha apostado por una única investigación "rigurosa" que les obligue a ir "de la mano de expertos".

Preguntado sobre la reunión con el presidente del Ejecutivo, Palomas ha explicado que fue "muy larga, como de una hora y media" y que se habló "mucho, también de cosas personales". "Me transmitió que básicamente, para ellos y su grupo parlamentario y el Gobierno, esta es una prioridad número uno y quieren ponerle fin, cuanto antes mejor", ha desvelado.

En este punto, ha precisado que Sánchez le indicó que "su grupo está elaborando un plan para presentar y para empezar a crear una comision" que Palomas llama "de la verdad". "Probablemente tendrá otro nombre pero entendemos de lo que estamos hablando", ha subrayado.

El autor también ha desvelado que el presidente le dijo que "están trabajando a velocidad de crucero para elaborar este plan y poder presentarlo". "Y cuando ya lo tengan hecho o cerrado, me llamará para ver qué pienso, qué podemos aportar, cuál es mi impresión", ha explicado.

Palomas también ha hecho alusión a este encuentro en su cuenta de Twitter: "Hoy, tras una hora reunido con el presidente Pedro Sánchez, siento, con su compromiso y su promesa todavía grabados en mi retina, que es un día histórico". "Hoy, para los niños y niñas que la iglesia católica desmembró este deja de ser un país en sombras. Por fin tenemos voz", asegura.

Posteriormente, ha publicado un nuevo 'tuit' en el que afirma: "Mi abuela decía que los pájaros enjaulados cantan. Lloran. Hoy empieza en nuestro país un duro pero firme camino hacia la Verdad. Somos muchos/as quienes queríamos volver a cantar. Hagámoslo. Hasta la afonía".

ABUSOS EN LA IGLESIA: "OTRA PANDEMIA PARA LA QUE NO HAY VACUNA"

Por otro lado, preguntado sobre las declaraciones del cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez --quien ha condenado los abusos sexuales a menores acometidos por miembros de la Iglesia católica al afirmar que se ha llegado "tarde"--, Palomas ha puntualizado a Europa Press que "la Iglesia todavía no ha llegado, es la que más tarde llega a este tema".

"No creo que sea el más indicado para decir eso. A lo mejor estoy intrepretando solo un titular porque no he leido el artículo pero es un titular muy desafortunado", ha lamentado.

En cualquier caso, Palomas ha calificado los casos de abusos en la Iglesia católica que se están dando a conocer, también en otros países, como "otra pandemia". "Esto es otra pandemia que tenemos alargada en el tiempo para la que no hay vacuna; existe una sola vacuna que es ponernos todos juntos a intentar erradicarla", ha reclamado.

Hace dos años, el escritor relató en una columna escrita que un religioso abusó de él cuando tenía ocho años. La semana pasada concedió varias entrevistas a los medios en las que denunciaba los abusos sufridos en 1975, cuando cursaba 5º de EGB en La Salle de Premià de Mar (Maresme, Barcelona), un testimonio que provocó la llamada del presidente del Gobierno. La semana pasada Pedro Sánchez avanzó que se reuniría con víctimas de abusos antes de tomar una decisión sobre la comisión de investigación.