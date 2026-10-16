Penguin desea "todo lo mejor" a Isabel Allende tras 40 años de relación editorial: "Ha sido un enorme orgullo"

La ganadora del Premio Planeta 2026, Isabel Allende, posa con su premio durante una rueda de prensa, en el Hotel NH Constanza, a 16 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La escritora chilena Isabel Allende ha ganado este jueves, 15 de octu - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Penguin Random House ha deseado este viernes "todo lo mejor" a la escritora chilena Isabel Allende --ganadora del 75 Premio Planeta de Novela-- tras 40 años de relación editorial.

"Respetamos plenamente las decisiones que toman nuestros autores y sus agentes sobre su trayectoria editorial y, en este caso, no podemos sino desearle a Isabel todo lo mejor", han señalado a Europa Press fuentes de la editorial.

Para Penguin Random House, ha sido un "enorme orgullo acompañar durante más de cuatro décadas la trayectoria literaria de Isabel Allende, una autora que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo".

"Una parte muy importante de su historia editorial está también ligada a la nuestra, y nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado durante todos estos años y de haber contribuido a que su obra ocupe el lugar que merece en la literatura en español", han subrayado.

'LA CASA DE LOS ESPÍRITUS' CONTINÚA EN PENGUIN

En este sentido, han destacado que sus lectores pueden seguir disfrutando en la actualidad de "una extensa obra publicada en Plaza & Janés y Debolsillo, desde 'La casa de los espíritus', con la que comenzó su carrera literaria a principios de los ochenta publicándola en Plaza & Janés, hasta títulos recientes como 'Mi nombre es Emilia del Valle' y 'La palabra mágica'".

Isabel Allende es la ganadora del 75 Premio Planeta de Novela, dotado con un millón de euros, con 'La hora antes del alba', una continuación cronológica de 'La casa de los espíritus'.

La novela, que Allende presentó como 'Los que faltan' y el seudónimo Luz Ventura, cuenta cómo, tras ser encarcelada y torturada por la dictadura de su país, una joven regresa embarazada a la casa familiar.

Isabel Allende nació en Perú y se crió en Chile, y es autora de libros como 'Eva Luna', 'Paula', 'La isla bajo el mar', además de 'La casa de los espíritus', que este año ha contado con una adaptación como serie.

Ha recibido una quincena de doctorados 'honoris causa', fue incluida en el California Hall of Fame y ha sido galardonada en premios como los PEN Literary Awards o los Anisfield-Wolf; en 2014 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, y en 2018 la National Book Foundation le otorgó su medalla por la contribución a las letras americanas.

Un total de 1.424 novelas se habían presentado a este 75 Premio Planeta, y la novela de Allende se ha impuesto entre las nueve obras que quedaron finalistas.