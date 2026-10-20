Pérez-Reverte publica nuevo libro y apuesta por el videojuego: "La novela y el papel están sentenciados a muerte"

El escritor Arturo Pérez-Reverte posa en el puerto de Procida donde presenta su nuevo libro, 'La hipótesis más peligrosa'. - JEOSM

Presenta en Nápoles 'La hipótesis más peligrosa' y admite: "A los jóvenes los hemos estafado"

NÁPOLES, 20 Oct. (del enviado especial de Europa Press, Francisco Serrano) -

El escritor Arturo Pérez-Reverte publica este martes 20 de octubre su nueva novela 'La hipótesis más peligrosa' (Alfaguara), una travesía por la historia y la memoria mediterráneas que es también un relato de aprendizaje, y se atreve a pronosticar que el videojuego será "el soporte del futuro". "La novela y el papel están sentenciados a muerte", afirma, aunque matiza que la transformación puede tardar entre 15 y 50 años.

Durante un encuentro con periodistas en Nápoles y la isla de Procida, uno de los escenarios de su nueva historia, el académico de la RAE argumenta que el videojuego será el principal soporte narrativo del futuro gracias a su capacidad para combinar trama, ambiente y participación del usuario. En este sentido, el escritor imagina experiencias cada vez más inmersivas, en las que el jugador no sea solo testigo, sino que se encuentre dentro de la historia.

En la propia novela, el perfil del joven protagonista, Cal, como jugador le permite comprender con rapidez ciertos códigos de peligro y supervivencia, mientras que su padre le facilita el acceso a los libros.

Cal es un adolescente fascinado por los videojuegos que emprende un viaje en barco junto a Lerrant, el hombre al que busca y a quien nunca conoció como padre.

A través de la travesía, el joven descubre la realidad de la vida y aprende a desenvolverse en un mundo hostil, mientras el recorrido por el mar se convierte en una sucesión de episodios históricos que conectan el pasado con el presente. Cal atraviesa una etapa de rebeldía, rencor y enfrentamiento con el mundo.

"Los jóvenes están cabreados porque han sido educados por un mundo que no es real y cuando descubren que los hemos engañado se enfadan", afirma Pérez-Reverte. A su juicio, entre los 13 y los 18 años muchos descubren que "han vivido un fraude" y sienten que tienen cuentas pendientes con la sociedad, sus padres y la educación recibida.

"A los jóvenes los hemos estafado", insiste el escritor, que explica que le interesa confrontar ese sentimiento de engaño con un espacio en el que "todo ha ocurrido ya mil veces". El Mediterráneo funciona así como un "palimpsesto", una superficie sobre la que se superponen épocas, culturas y conflictos.

EL MEDITERRÁNEO "COLONIZA" EUROPA

Y, en sentido, asegura que ha llegado a la conclusión de que el Mediterráneo se está "adueñando" de Europa y extendiendo por el continente su "maravilloso caos", después de años creyendo que tanto Europa como el Mediterráneo se estaban "apagando". El autor se ha reivindicado como un patriota de este mar, en cuyas orillas se siente "en casa", ya sea en Cádiz, Tánger, Nápoles o Estambul.

"Yo hace poco pensaba que Europa y el Mediterráneo se estaban apagando, pero me he dado cuenta de que el Mediterráneo se está adueñando de Europa. Durante muchos años he pensado que Europa se estaba comiendo al Mediterráneo, que estaba destruyendo la herencia mediterránea de Platón, Aristóteles o Cervantes. Pero ahora me he dado cuenta y es al revés. Europa había intentado civilizar al Mediterráneo, pero está descivilizando al continente y llevando su caos y su locura de sol, sal, de pueblos que van y vienen y de sangres diferentes. El Mediterráneo está colonizando Europa", ha explicado.

A su juicio, el Mediterráneo es ahora el elemento dominante y que se extiende por Europa con "cada patera, cada frontera que se cruza, cada invasión o cada emigración". "La historia tiene muy mala leche y es muy vengativa y está mediterraneizando Europa y eso es malo para el continente", ha afirmado.

Frente a esa transformación, el escritor reivindica el mar como un espacio de memoria compartida: "Navegar por aquí es navegar por nuestra memoria".

"SOMOS ASESINOS NATURALES"

El recorrido histórico de la novela refleja también una de las convicciones más contundentes de su autor: "Somos asesinos naturales". Pérez-Reverte aclara que se trata de una reflexión sobre los instintos humanos que pueden reaparecer cuando desaparecen las condiciones que sostienen la vida civilizada.

"Nosotros, personas civilizadas y supuestamente razonables, si nos ponen en situaciones extremas y nos quitan el agua, la luz, la ropa, la comodidad, sale lo que tenemos dentro", explica.

TODAS LAS GUERRAS SON LA MISMA GUERRA

A partir de su experiencia como reportero de guerra, advierte de que esa regresión puede ser rápida y de que basta una circunstancia extrema o un político con malas intenciones para que reaparezcan la violencia y el depredador. "Las guerras que yo cubrí en Chipre, Beirut o Sarajevo eran como Troya. Era la misma guerra", afirma al comparar los conflictos que conoció de primera mano con los de la Antigüedad.

"De Troya y Sarajevo no cambian más que los medios técnicos, pero la base es la misma", añade. Frente a esa repetición de la violencia, Pérez-Reverte reivindica la lectura como una herramienta para comprender incluso aquello que resulta más difícil de asumir. "Ahora, en el mundo actual, tendemos a condenar o a aplaudir, pero no a comprender", lamenta.

Para el escritor, comprender no significa aprobar ni justificar el horror, sino disponer de las referencias culturales e históricas necesarias para interpretar lo que sucede. "La lectura te permite comprender hasta el horror", defiende.

Pese a la importancia que concede al aprendizaje y a los maestros en su propia vida, Pérez-Reverte reconoce que ya no se atreve a aconsejar a los jóvenes sobre qué deberían aprender. "Hace años lo habría hecho, ahora ya no soy capaz. No quiero asumir esa responsabilidad. Yo fui educado por gente que nació en el siglo XIX, por lo que yo no fui educado para este mundo", admite.

ES "INJUSTO" ASOCIAR A LOS JÓVENES CON LA PUERTA DEL SOL

Asimismo, el escritor distingue la rabia propia de la adolescencia de las protestas políticas de los jóvenes que se han concentrado en la Puerta del Sol y en otros puntos de España. "Eso es otro tipo de cabreo. Yo hablo del cabreo adolescente en casa, en el colegio o en la sociedad. Jóvenes que los han educado para un mundo que ya no es. Después, eso evoluciona hacia eso u otra cosa. Pero entra ya la política y yo hablo del adolescente que no está afectado por la política. Me parece injusto para los jóvenes asociarlos con la Puerta del Sol", ha manifestado.

Finalmente, Pérez-Reverte bromea frente a otra hipótesis de cara a las próximas elecciones generales consistente en que Alberto Núñez Feijóo se convierte en el nuevo jefe del Ejecutivo y ofrece al autor el Ministerio de Cultura. "Me revuelco por el suelo de risa. Me revuelco durante varias horas de risa", ha respondido Pérez-Reverte entre risas, antes de avanzar que ya trabaja en su próxima novela, la número 34 de su producción novelística.