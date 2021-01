Pilar Quintana, ganadora del XXIV Premio Alfaguara de Novela con 'Los abismos'

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La escritora colombiana Pilar Quintana, con su novela 'Los abismos', ha ganado el XXIII Premio Alfaguara por una obra "que se adentra en la oscuridad del mundo de los adultos a través de la memoria familiar de una niña que intenta comprender la relación conflictiva de sus padres".

Este premio está dotado con 175.000 euros. Según el jurado, se trata de "una historia poderosa narrada desde la aparente ingenuidad, con una prosa sutil y luminosa". "Con el telón de fondo de un mundo femenino de mujeres atadas a la rueda de una noria de la que no pueden o no saben escapar, nos conecta con las posibilidades simbólicas de la literatura, y los abismos son tanto los reales como los de la intimidad", ha añadido.

El premio está dotado con 175.000 dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana. El último Premio Alfaguara de novela fue 'Salvar el fuego' (2020), de Guillermo Arriaga, que está siendo traducido en países como Holanda (Meridiaan Uitgevers), Alemania (Klett) e Italia (Giunti Editore).

Ambientada en los años 80, 'Los abismos' narra la vida de Claudia en Cali, que transcurre con normalidad. Pero de repente irrumpirá en la ecuación alguien ajeno a ella que acaba con la armonía. "A mí me decían 'de eso no se habla' y me tapaban la boca y me salían letreros. Eso ha sido lo que he hecho toda mi vida, poner en palabras lo que estaba vedado", ha explicado la autora.

Quintana pone voz a una niña para retratar a una generación de mujeres que "no podían decir lo que querían". "Los niños entienden todo a su alrededor pero no como nosotros, no son capaces de ponerlo en palabras. Tuve que dedicarle mucho trabajo a esa parte para lograr que la novela pudiera contarnos lo que pasaba sin falsearlo mucho", ha defendido.

Su relación con los padres será otro de los puntos clave de la novela. "Para nosotros es más fácil reflexionar como hijos que como padres y, de hecho, ya hay muchas novelas sobre ser hijo de un mal padre. Creo que ahora estamos reflexionando más sobre la maternidad", ha añadido.

En este sentido, Quintana ha reiterado el momento actual en el que se está "quitándole el velo" a la maternidad. "Pero aún está mal visto que una mujer siga hablando de la maternidad también con sus lados negativos: es importante despenalizar la maternidad, que no lo veamos como un mito, porque somos seres humanos con luz y oscuridad", ha reiterado.

BIOGRAFÍA

Pilar Quintana (Cali, Colombia, 1972) ha publicado cuatro novelas: 'Cosquillas en la lengua' (2003), 'Coleccionistas de polvos raros' (2007), 'Conspiración iguana' (2009) y 'La perra' (2017), y la colección de cuentos 'Caperucita se come al lobo' (2012 y 2020).

Su novela 'La perra', que está traduciéndose en catorce países y de la que se han vendido los derechos audiovisuales, recibió el Premio de Narrativa Colombiana en 2018 y fue finalista de los National Book Award en 2020. En 2007 fue seleccionada por el Hay Festival entre los 39 escritores menores de 39 años más destacados de Latinoamérica.

Por primera vez, en esta convocatoria los participantes han podido enviar sus originales tanto en formato físico como en formato digital, y eso ha supuesto un récord de participación: se han recibido 2.428 manuscritos, de los cuáles 1293 han sido remitidos desde España, 419 desde Argentina, 259 desde México, 187 desde Colombia, 74 desde Estados Unidos, 73 desde Chile, 88 desde Perú y 35 desde Uruguay.

Este año, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince ha presidido un jurado compuesto por las también escritoras Irene Vallejo y Ana Merino, el periodista y escritor Xavi Ayén, la directora internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes La Roche, el periodista y librero de Nollegiu, en Barcelona, Xavier Vidal, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes (con voz pero sin voto).