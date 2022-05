Rafael Torres reúne en un volumen sus mejores columnas de los últimos años

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista Rafael Torres (Madrid, 1955) ha publicado 'Demuestre que no es un robot' (Ediciones Algorfa), una antología de sus artículos de opinión de los últimos años, distribuidos por OTR/Europa Press a los numerosos periódicos que los publicaron.

En esas 'breves formas' periodístico-literarias, el autor tiende su mirada, y su comprometida y sensible opinión --según se puede leer en la solapa del libro-- sobre los acontecimientos de España y del mundo de los últimos veinte años, pero particularmente, sobre la intrahistoria que habita sepultada en ellos y que rara vez registra la máquina de la trepidante y efímera actualidad.

Más allá de una mera selección de las columnas literarias de opinión publicadas por Rafael Torres en los últimos años, 'Demuestre que no es un robot' es un conjunto de sorprendentes dioramas que componen el panorama de un tiempo histórico crucial, el de las primeras dos décadas del siglo XXI, se añade.

Ese tiempo, el de la intrusión radical e invasiva de Internet en todos los espacios de la vida, que ha supuesto una violenta y desatentada revolución en las formas de la conducta humana, ha encontrado en Rafael Torres --afirma la contraportada del libro-- a uno de sus máximos debeladores al advertirnos de lo que oculta bajo su oropel y su quincalla tecnológica, todo aquello que hizo, hace y hará inhabitable la vida: la violencia, la ignorancia, el feminicidio, el maltrato animal, la mentira como arma política, la alienación o la conciencia acrítica.

'Demuestre que no es un robot' es, en fin, una invitación a demostrar y a demostrarnos que no somos, o que aún no somos, eso, robots, concluye la exposición de la obra.