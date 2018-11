Santiago Lorenzo retrata a 'Los asquerosos': "La libertad es una prisión para mucha gente"

Publicado 05/11/2018 12:37:55 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor Santiago Lorenzo publica 'Los asquerosos' (Blackie Books), la huida de un personaje a una aldea abandonada tras haber apuñalado a un policía y que le servirá para encontrar un nuevo tipo de vida alejado del dinero y los bienes materiales, "un sueño" para muchas personas.

No obstante, Lorenzo ha alertado en una entrevista con Europa Press sobre ese "sueño" que muchos creen que es vivir en el campo, ya que puede que uno no encuentre la libertad que busca. "La libertad es una prisión para mucha gente", ha añadido.

"El problema de este sueño es que, para vivir en el campo por ejemplo, hace falta tener un perfil, psicológico y biológico, determinado", ha señalado en una entrevista con Europa Press el autor, quien no obstante alerta de que solo por el hecho de cambiar de vida no se va a encontrar la libertad.

"Cada uno vemos la libertad en un sitio. Por ejemplo, conozco jubilados que consiguen su libertad laboral y están asqueados, como si vivieran en prisiones. Yo la libertad la veo en mi editorial, pero cada uno puede encontrarla donde quiera", ha señalado.

Lorenzo es una de esas personas que cambió la ciudad por el campo. Guionista y cineasta con películas como 'Mamá es boba' --con cierto aire de culto--, el autor recuerda que para vivir en un pueblo "hace falta un perfil, psicológico y biológico, determinado". Y alerta sobre la idealización de un medio que en los últimos tiempos se ha visto reforzado por la literatura.

"Hay una literatura de urbanitas que hablan del campo y luego en el campo hacen una vida más urbana que en la ciudad. Eso lo he evitado en 'Los asquerosos', porque no se puede idealizar ni el campo ni la ciudad. Si quieres, idealiza a tu pareja, pero idealizar un medio es absurdo", ha lamentado.

En su nueva novela, Lorenzo retrata la insatisfacción de Manuel a través de un grupo que él considera de 'asquerosos', y que va desde "ciertos operadores telefónicos hasta los abusadores de poder, pasando por caseros 'jetas' y domingueros recalcitrantes". "El libro es mi versión más misántropa, aunque es solo ficción, que soy un tío muy tratable", ha bromeado el escritor.

CÓMO VIVIR EN MADRID CON 16.000 PESETAS

El dinero se convierte en protagonista inevitable de esta aventura en soledad, aunque Lorenzo no le da más importancia. "Ya escribí en 'Los millones' un manual de supervivencia para las ciudades en las que contaba cómo sobrevivir en una ciudad con 16.000 pesetas en 1986 , en Madrid. No creo que tengamos un problema con el dinero, sino con la locura por conseguirlo", ha apuntado.

"'Los asquerosos' muestra una austeridad en su protagonista que no es más que una vía para lograr la soledad absoluta. Es verdad que la consecución de dinero está relacionada con el trato con personas y él sabe que, para pagar esa soledad, tiene que reducir sus ingresos", ha defendido. "Igual el problema es la locura por conseguir dinero para comprar cosas que uno no necesita", ha añadido.

LOS 'TRAFULLOS' DEL CINE

Preguntado sobre si echa algo de menos del cine, Lorenzo ha asegurado que es "al revés". "Diría que hay muchas cosas que echo de 'desmenos', por ejemplo los mejunjes que había que organizar para contar una historia o los 'trafullos' tan feos que me encontré en ese mundo. No hay día que no pasa que no diga: 'qué bien estoy'", ha reiterado.

De hecho, ha afirmado que al cine no le hace "ninguna falta". "Además, la de cuitas y fatigas que me ahorro. Ahora estoy muy contento con la escritura, he tenido la suerte de dar con Blackie Books, para mí una experiencia como tendría que ser en jugar en el Athletic de Bilbao", ha concluido con humor.