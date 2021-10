Un taller de literatura epistolar como "salvación" en la nueva novela de la periodista Cécile Pivot

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una anciana aislada, una pareja que se enfrenta a una severa depresión posparto, un hombre de negocios que busca dar sentido a su vida y un adolescente perdido son los protagonistas de 'Las cartas de Esther' (Contraluz), la nueva novela de la periodista francesa Cécile Pivot.

De esta manera, un taller de escritura epistolar se convertirá en el "salvavidas" de estas personas con problemas. "Los protagonistas acaban haciéndose las preguntas adecuadas, aunque eso no suponga tener las respuestas", ha explicado la autora.

Tras 'Battements au coeur', libro que obtuvo el aplauso de la crítica --y en el que ya aparece una pincelada de la carta como elemento narrativo--, 'Las cartas de Esther' es la segunda obra de ficción de la francesa, quien ha escrito dos ensayos: 'Lire!', junto a su padre, Bernard Pivot, y 'Le Papotin', escrito con Driss el Kesri.

En esta ocasión, las relaciones epistolares son el tema central de la obra ya que, en palabras de la escritora, las cartas "permiten crear un vínculo especial entre los protagonistas porque en su correspondencia se abren, exteriorizan sus sentimientos y disfrutan escribiendo".

"Escribir a mano requiere pensar bien las palabras, concentrarse más, porque no puedes ir tachando cosas, no hay copia y pega, ni tecla 'suprimir', como en el ordenador", ha añadido. Las relaciones epistolares no solo son un recurso que permite estructurar la novela en torno a la carta, sino que también suponen un pretexto para abordar temas actuales como la depresión posparto.

También se aborda el duelo, pero visto a través de un chico de 20 años que ha perdido a su hermano y no sabe cómo relacionarse con sus padres y superar su culpabilidad. O la soledad, gracias a la historia de Jean, un hombre maduro de negocios que lo ha dejado todo por su vida profesional.

