10 villancicos alternativos para entonarse en Navidad con U2, Ramones, Bruce Springsteen o Coldplay

Actualizado 23/12/2019 17:59:50 CET

MADRID, 23 Dic. (EDIZIONES - David Gallardo) -

Imaginemos por un momento la típica estampa navideña con familias cantando villancicos alrededor de un árbol mientras en la calle nieva.

Imaginemos ahora por otro momento que en lugar de cantar los de siempre, les da por entonar temas interpretados por Bruce Springsteen, Ramones, U2 o el mismísimo Sir Christopher Lee.

Pues bien, por si hay alguien que quiera cambiar la banda sonora habitual de estas fechas y proponer nuevas canciones a los suyos, aquí van una decena de villancicos contemporáneos cantados por artistas que, por lo general, poco o nada tienen que ver con la Navidad.

BRUCE SPRINGSTEEN

Empezamos con uno que nunca falla: Bruce Springsteen. Santa Claus is coming to town (Santa Claus está llegando a la ciudad) en una versión cantada en en directo con el derroche energético habitual.

RAMONES

Tal vez no sea exactamente un villancico, pero tiene ese adorable aura de buenas intenciones y confraternización tan típico de estos días. Y por favor, nada de peleas.

U2

Originalmente interpretada magistralmente por Darlene Love en 1963 y compuesta por Ellie Greenwich, Jeff Barry y Phil Spector. La banda irlandesa se atrevió con ella a finales de los ochenta.

THE KILLERS

The Killers publican anualmente un villancico desde 2006. Siempre una canción de temática navideña que nos llega con el mes de diciembre y con carácter benéfico para recaudar fondos para la lucha contra el sida. Un buen ejemplo es 'Don't shoot me Santa', con un gran sentido del humor.

BOB DYLAN

Basada en una canción de taberna alemana, la versión de Dylan es más bien un divertimento cercano a la polka y con un videoclip inusitadamente divertido. Si es que en Navidad hasta los tipos más duros y ariscos bajan la guardia.

JOHN LENNON

El ex Beatle compuso en 1971 esta canción dentro de la campaña en contra de la Guerra de Vietnam (1955-1975), para la que contrató junto a Yoko Ono vallas y espacios publicitarios con el slogan War Is Over (If You Want It), La Guerra ha terminado (Si tú quieres).

CHRISTOPHER LEE

El legendario actor Christopher Lee, fallecido en 2015, nos regaló unos cuantos villancicos metaleros en sus últimos años de vida. Como este 'Darkest Carols, Faithful Sing' basado en el clásico navideño Hark! The Herald Angels Sing.

COLDPLAY

La banda británica Coldplay también se sumó en 2010 a la moda de los villancicos. Con esta Christmas Lights felicitaron al mundo las fiestas. Tan sensibleros como sólo ellos saben.

MOJINOS ESCOZÍOS

Gamberros como pocos, El Sevilla y los suyos destrozan con sorna otra de esas composiciones indispensables para los últimos días de diciembre.

THE POGUES

La canción navideña preferida en las Islas Británicas, según una reciente encuesta. Ciertamente su poder evocador es innegable.