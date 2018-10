12 canciones para conmemorar el 11-M

Publicado 11/03/2018 8:02:32 CET

MADRID, 11 Mar.

Desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de la tragedia, la música, como siempre, comenzó a fluir como bálsamo para mitigar el dolor por los crueles atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, una fecha que este domingo se recuerda en su catorce aniversario.

Porque las canciones sirven para celebrar, para festejar, para divertir, para animar, para emocionar, así como también para curar, para reconfortar, para conmemorar, para homenajear, para recordar y para honrar.

Y precisamente con la intención de reconfortar, hacemos este recorrido musical integrado por canciones inspiradas por el dolor de los atentados del 11-M.

LUZ CASAL

La cantante gallega quiso dedicar una canción a las víctimas. Así nos llegó 'Ecos', perteneciente a su disco 'Sencilla Alegría', poco después de la tragedia. "¿Cuánto tiempo ha de pasar para sentir que ya no estás viviendo? Y me despierto en un vagón, ya me he pasado de estación, no me preguntes qué hago aquí, en las entrañas de Madrid".









LA OREJA DE VAN GOGH

En marzo de 2007, La Oreja de Van Gogh publicó 'Jueves', una delicada canción también inspirada por los atentados del 11 de marzo y que fue lanzada para recaudar beneficios para la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.









ISMAEL SERRANO

El cantautor madrileño escribió sus versos de homenaje al sentir "la fragilidad de todo, porque no somos nada y en un instante perdemos todo". "Eso es lo que aprecié en todo lo que pasó, aunque la actitud de la gente me reconcilió con el mundo", dijo en su momento al presentar 'Fragilidad', tema perteneciente a su disco de 2005 'Naves ardiendo más allá de Orión'.









MARWAN

"Han detonado la risa a un estudiante, nunca más sabrá lo que es acariciar, el silencio está gritando en todas partes, qué le han hecho a la gente, zona cero en mi ciudad", canta el madrileño Marwan en su tema titulado Jueves 07:36 horas.









LICHIS

Siempre al meollo de la cuestión, Lichis sin rodeos: "Recuerdo a mi gente, viva Santa Eugenia, vallekas, moratalaz, todos los barrios, todas las putas calles, todos los pasos bien o mal dados, se que muchos me han odiado, pero echo de menos a tantos a quienes quiero, a quienes me quieren. Quienes siempre estaran a mi lado. Quienes siempre estaran a mi lado. Y sonó el teléfono y silencio. Y silencio".









AMARAL

Esta madrugada es un tema del disco Pájaros en la cabeza que Amaral publicaron en 2005. Su letra no es tan explícita como otras, pero es también la manera de Eva y Juan de recordar a las víctimas: "Ha pasado el tiempo y no sé por qué te cuento esto será que se ha ido la inocencia que llevo conmigo si será el dolor, este amanecer que me ha helado el alma quiero despertar porque no puede ser verdad esta mala hora".









STAFAS

Muy elocuente el grupo Stafas en su letra de 138.252 euros: "Quién dormirá tranquilo hoy, si te arrancaron la raíz sin avisar, pero al final alguien sí lloró. El cielo de Madrid. Pero sabes bien que por mucho que te duela, tienes que volver a andar y aprender a vivir con una herida, la más amarga herida, que no deja de sangrar".









CASKARRABIAS

La banda madrileña de rock urbano Caskarrabias tiene su particular homenaje a las víctimas de los atentados con su canción Jueves 11: "Jueves negro, llora el cielo en mi ciudad y las velas en Madrid empujan al viento. Atocha, El Pozo, Santa Eugenia quedará grabado a fuego en mi pecho".









SERGIO CONTRERAS

"Madrid, 18 grados, to soleado, a mi eso me da igual mi corazon sigue nublao, no entiendo porque de tal manera fui castigao, rechacé la guerra siempre y me han tumbao, enchaquetaos ¿qué quereis que os diga?". Este es el desgarrado canto de Sergio Contreras en su '11M'.









EL CHIVI

Mostrando una faceta diametralmente opuesta a la que le hizo famoso como 'pornoautor' satírico, El Chivi se sumó a la consternación generalizada tras los atentados y compuso estos emotivos versos musicados en 'Trenes para el Cielo'.









KANNON

La ya extinta formación madrileña Kannon, siempre rabiosa, cantó con ira contra los terroristas en su canción 'Chaval': "Un hombre hizo ese tren, otro lo destruyó. El porqué, la razón la sabe solo dios. ¿Qué culpa tienen ellos de ese rencor? Y de vivir aquí, ¿qué culpa tengo yo?"









LOS SUAVES

Víspera de destrucción es una adaptación del grupo gallego Los Suaves de Eve Of Destruction, canción de P.F. Sloan popularizada por Barry Mcguire. En lugar de hacer una traducción literal, el vocalista Yosi establece paralelismos con los atentados del 11 de marzo.









HABEAS CORPUS

La banda de rapcore Habeas Corpus grabó en Madrid entre los meses de febrero y marzo de 2004 su disco 'Armamente'. Los ataques terroristas conmocionaron de tal manera a los músicos que decidieron que ese álbum debía empezar con una pista en blanco de un minuto de duración en homenaje a las víctimas, con el elocuente título de '11 de marzo'. Sirva su gesto como respetuoso colofón en esta ocasión. En silencio.