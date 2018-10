Las 20 giras internacionales más esperadas de lo que queda de 2018 en España

Actualizado 03/09/2018 14:35:18 CET

MADRID, 3 Sep. (EDIZIONES - David Gallardo) -

En lo que llevamos de año han sido incontables los conciertos de todos los tamaños que se han celebrado en nuestro país. Y si sumamos los festivales, estaremos de acuerdo en que todos hemos disfrutado de la música en directo por encima de nuestras posibilidades (físicas y seguramente económicas).

Pero como en realidad esta última afirmación es un poco bajón, optamos por no mirar al pasado y enumerar las grandes giras internacionales más esperadas de lo que queda de 2018 en España. Porque eso de vivir por encima de nuestras posibilidades también tiene su arte y, en última instancia, lo suyo es seguir poniéndonos a prueba.

Y es que todavía tenemos ganas de más, aunque este año hayamos visto ya a Guns n' Roses, Bruno Mars, Pearl Jam, Ozzy Osbourne, Beyonce & Jay-Z, Metallica, Roger Waters, Iron Maiden, Bob Dylan, Arcade Fire y tantos otros. Aún hay tiempo, aún hay necesidad. Así que repasemos las giras internacionales más esperadas de lo que queda de 2018 en España.

MALUMA

Convertido en la sensación del momento de la música urbana y latina, el colombiano llega ya mismo a España. A saber: Palencia (4 de septiembre, Estadio Municipal La Balastera), Madrid (6 de septiembre, WiZink Center), Málaga (7 de septiembre, Auditorio Municipal Cortijo de Torres), Sevilla (8 de septiembre, Centro Hípico de Mairena), Valencia (14 de septiembre, Plaza de Toros) y Barcelona (15 de septiembre, Palau Sant Jordi).

HALSEY

La estrella del pop actuará el 17 de septiembre en La Riviera madrileña con su gira mundial Hopeleyess Fountain Kingdom / Final installment. Sus fans querían más, pero al menos tienen una fecha.

U2

Los irlandeses recalarán los días 20 y 21 de septiembre en el WiZink Center con su Experience + Innocence Tour, traslación al directo de su decimocuarto álbum de estudio, Songs of Experience (2017), y continuación a su vez de la gira Innocence + Experience Tour, con la que llenaron cuatro noches en 2015 el Palau Sant Jordi de Barcelona presentando su decimotercer disco, Songs of Innocence (2014). La cuadratura del círculo desde la inocencia hasta la experiencia.

YNGWIE MALMSTEEN

Después de una década, el virtuoso guitarrista sueco Yngwie Malmsteen volverá a España para dar tres conciertos en otras tantas ciudades. Las citas serán en Santander (21 de septiembre, Escenario Santander), Madrid (22 de septiembre, But) y Barcelona (23 de septiembre, Razzmatazz).

BEACH HOUSE

Beach House volverán a embrujar Madrid y Barcelona presentando su séptimo disco. Las citas con su público español serán el 27 de septiembre en La Riviera madrileña y el 28 de septiembre en la sala Razzmatazz de Barcelona.

CAT POWER

El nuevo álbum de Cat Power, Wanderer, a la venta el 5 de octubre, sonará en vivo el 1 de noviembre en la sala Razzmatazz de Barcelona dentro del ciclo Cruïlla de Tardor, el 2 de noviembre en el Teatro Circo Price de Madrid, y el 3 de noviembre en el Visor Fest de Benidorm.

EUROPE

Después de más 30 años sobre los escenarios, Joey Tempest (cantante), John Norum (guitarras), Mic Michaeli (teclados), John Leven (bajo) e Ian Haugland (batería), llegan a Bilbao (5 de octubre, Santana 27), Zaragoza (6 de octubre, Multiusos) y Madrid (7 de octubre, La Riviera) para presentar su último álbum de estudio, Walk The Earth, y recordar sus clásicos.

RICK ASTLEY

Tras el inesperado éxito de su último disco, 50, que fue número 1 en Reino Unido, Rick Astley parece decidido a mantener viva la llama de su regreso en pleno siglo XXI. Así las cosas, el inglés regresará a nuestro país para presentar su álbum Beautiful life en dos conciertos: Barcelona (10 de octubre, Barts) y Madrid (12 de octubre, Palacio Municipal de Congresos).

LAURA PAUSINI

La italiana llegará en octubre a nuestro país con la gira de presentación de su último disco, Hazte sentir (2018), que arrancó en julio con dos conciertos históricos en el Circo Massimo de Roma. Con el público español se reencontrará en octubre en Palau Sant Jordi de Barcelona el día 17 y WiZink Center de Madrid el 18.

JASON DERULO

Inicialmente previstos para el pasado mes de febrero, los recitales de Jason Derulo fueron pospuestos hasta octubre para que el artista pudiera seguir trabajando en su nuevo álbum. Las fechas definitivas serán en Madrid (16 de octubre, WiZink Center) y Barcelona (17 de octubre, Sant Jordi Club).

KODALINE

La banda irlandesa pasará de nuevo por Madrid y Barcelona. Las fechas elegidas son 23 de octubre en la sala La Riviera y 26 de octubre en la sala Razzmatazz. Kodaline publican el 28 de septiembre su tercer disco, Politics of living.

SPIRITUALIZED

Spiritualized regresarán a España para presentar su octavo disco de estudio, And Nothing Hurt, compuesto y grabado por su líder Jason Pierce en solitario. Las citas serán en Barcelona (2 de noviembre, Razzmatazz) y Madrid (3 de noviembre, La Riviera).

JETHRO TULL

Con motivo del cincuenta aniversario de Jethro Tull, su líder Ian Anderson se embarca en una gira de celebración que tendrá dos paradas en España: 3 de noviembre en el Palacio de Congresos de Madrid y 4 de noviembre en Pamplona (Baluarte).

NOFX

Los clásicos del punk NOFX regresarán a nuestro país dentro del cartel del Gasteiz Calling 2018, que tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre en Vitoria. Junto a ellos, otros nombres tan potentes como Refused, Suicidal Tendencies, Propagandhi o Cockney Rejects.

SLAYER

Tras un reinado de más de tres décadas en el thrash metal, Slayer dicen adiós con The Final World Tour, que tendrá paradas los próximos 17 y 18 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona, respectivamente. En esta gira de despedida les acompañarán Lamb of God, Anthrax y Obituary.

PETER MURPHY

Peter Murphy ha pasado buena parte de esta década manteniendo vivo el espíritu de Bauhaus y, ahora, después de una serie de conciertos con otro miembro fundador, David J, la pareja ha decidido reunirse oficialmente para celebrar el 40 aniversario de la banda con una gira mundial. Así las cosas, vocalista y bajista actuarán en Madrid (18 de noviembre, La Riviera) y Barcelona (19 de noviembre, Razzmatazz).

5 SECONDS OF SUMMER

La exitosa banda australiana 5 Seconds of Summer anuncia su regreso a España con la gira Meet you there para presentar nuevo disco en concierto el 19 de noviembre en el WiZink Center de Madrid.

JOHNNY MARR

Johnny Marr presentará con dos conciertos en España el próximo mes de noviembre su tercer disco en solitario, Call the comet. Las citas del que fuera fundador y guitarrista de The Smiths con el público español serán el 21 de noviembre en la Sala But de Madrid y el día 26 del mismo mes en la Bikini de Barcelona.

NIGHTWISH

Los finlandeses Nightwish, máxima expresión del heavy metal sinfónico, volverán a España para actuar en tres ciudades: Madrid (30 de noviembre, WiZink Center), Barcelona (1 de diciembre, Sant Jordi Club) y Bilbao (2 de diciembre, BEC).

MARIAH CAREY

La diva estadounidense actuará el 17 de diciembre en el WiZink Center. Será su regreso a Madrid después de 18 largos años, en esta ocasión con el All I want for Christmas is you Tour, en el que no faltarán éxitos de todas sus épocas, con la exaltación navideña de su gran himno como principal reclamo en época navideña.