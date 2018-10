El actor y rapero Jaden Smith actuará en Barcelona el 26 de octubre

Actualizado 18/10/2018 14:38:42 CET

El actor y rapero norteamericano Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, actuará el 26 de octubre en Club Sutton de Barcelona en la fiesta del 17 aniversario.

Su primer papel fue en la película 'En busca de la felicidad', al que han seguido otros filmes como 'The Earth stood still', 'The Karate Kid' y 'After Earth', ha informado este jueves la organización en un comunicado.

Se trata de la única actuación que ofrecerá Jaden Smith en España e interpretará algunos de los temas que ha lanzado junto a Young Thug y Nicky Jam y de su reciente álbum 'Syre'.