Alanis Morissette anuncia conciertos en Barcelona y Madrid por los 25 años de 'Jagged little pill'

Actualizado 21/02/2020 11:17:29 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alanis Morissette anuncia la esperada fase europea de su 2020 World Tour, con el que celebra los 25 años de 'Jagged Little Pill' y el inminente lanzamiento de su nuevo álbum 'Such Pretty Forks In The Road'.

Arrancando el 23 de septiembre en Copenhague y terminando en el AccorHotels Arena de París el 22 de octubre, la gira tendrá en total 13 paradas en Europa, informa el comunicado remitido a Europa Press.

En nuestro país realizará dos únicos conciertos: 17 de octubre Barcelona (Palau Sant Jordi) y 19 de octubre Madrid (WiZink Center). En todas las fechas Alanis contará con Liz Phair como artista invitada.

Las entradas para ambos conciertos se pondrán a la venta el próximo viernes 28 de febrero a las 10:00 en livenation.es y ticketmaster.es. Las entadas para el concierto de Madrid también estarán a la venta en wizinkcenter.es.

El miércoles 26 de febrero a las 10:00 horas, los usuarios registrados en livenation.es tendrán la oportunidad de acceder a la preventa. Los miembros de su club de fans podrán comprar 24 horas antes.

Por otro lado, Alanis publica estes viernes 'Smiling', segundo anticipo de 'Such Pretty Forks in the Road', el nuevo álbum de la artista que saldrá a la venta el 1 de mayo.

Esta canción fue originalmente escrita para el musical Jagged Little Pill y forma parte del espectáculo y de su banda sonora oficial, interpretada por Elizabeth Stanley.