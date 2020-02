Alanis Morissette anuncia conciertos en Barcelona y Madrid por los 25 años de 'Jagged little pill'

Publicado 21/02/2020 11:36:29 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alanis Morissette anuncia la esperada fase europea de su 2020 World Tour, con el que celebra los 25 años de 'Jagged Little Pill' y el inminente lanzamiento de su nuevo álbum 'Such Pretty Forks In The Road'.

Arrancando el 23 de septiembre en Copenhague y terminando en el AccorHotels Arena de París el 22 de octubre, la gira tendrá en total 13 paradas en Europa, informa el comunicado remitido a Europa Press.

En nuestro país realizará dos únicos conciertos: 17 de octubre Barcelona (Palau Sant Jordi) y 19 de octubre Madrid (WiZink Center). En todas las fechas Alanis contará con Liz Phair como artista invitada.

Las entradas para ambos conciertos se pondrán a la venta el próximo viernes 28 de febrero a las 10:00 en livenation.es y ticketmaster.es. Las entadas para el concierto de Madrid también estarán a la venta en wizinkcenter.es.

El miércoles 26 de febrero a las 10:00 horas, los usuarios registrados en livenation.es tendrán la oportunidad de acceder a la preventa. Los miembros de su club de fans podrán comprar 24 horas antes.

Por otro lado, Alanis publica estes viernes 'Smiling', segundo anticipo de 'Such Pretty Forks in the Road', el nuevo álbum de la artista que saldrá a la venta el 1 de mayo.

Esta canción fue originalmente escrita para el musical Jagged Little Pill y forma parte del espectáculo y de su banda sonora oficial, interpretada por Elizabeth Stanley.

Sobre Alanis Morissette Desde 1995, Alanis Morissette ha sido una de las cantantes, compositoras y artistas más influyentes de la música contemporánea. Su música profundamente expresiva y sus actuaciones se han ganado grandes elogios de la crítica. Al debut de Morissette en 1995 con JAGGED LITTLE PILL siguieron 9 álbumes más eclécticos y también muy aclamados. La artista ha colaborado musicalmente con estrenos teatrales y ha actuado en la gran y pequeña pantalla. Al margen del entretenimiento, Alanis es una ávida defensora del empoderamiento femenino así como del bienestar espiritual, psicológico y físico. En 2016, Alanis estrenó Conversation with Alanis Morissette, un podcast mensual en el que ofrece conversaciones con una variedad de venerados autores, doctores, educadores y terapeutas, cubriendo así una amplia gama de temas psicosociales, que van desde la espiritualidad hasta el desarrollismo y el arte. El 5 de diciembre de 2019 Jagged Little Pill, The Musical hizo su debut en Broadway en el teatro Broadhurst de Nueva York. Igualmente en diciembre de 2019 Alanis lanzó su nuevo tema Reasons I Drink. La canción forma parte de SUCH PRETTY FORKS IN THE ROAD, su gran esperado noveno álbum que será publicado el 1 de mayo. Más información en: www.alanis.com

Sobre Liz Phair Liz Phair es una cantante y compositora nominada a los premios Grammy cuyo álbum debut, Exile In Guyville, está considerado por los críticos musicales como un hito del indie rock. Liz lleva 25 años allanando el camino para innumerables artistas, particularmente mujeres, que la consideran una de sus principales influencias. Sus canciones profundamente inteligentes y a menudo brutalmente sinceras han recibido elogios de la crítica desde que comenzó su carrera a principios de la década de los 90. Este año lanzó sus memorias, Horror Stories, igualmente aclamadas por la crítica. La reseña de NPR afirmaba que "hay tantas cosas que admirar en Horror Stories que es difícil enumerarlas todas. Pero la verdadera estrella de Horror Stories es la escritura elegante pero sin pretendiones de Phair, lo que demuestra que es tan erudita escribiendo prosa como lo es escribiendo sus canciones. Cualquiera que esté familiarizado con su música sabe lo grandioso que esto es".

Entradas a la venta: el viernes 28 de febrero a las 10h en livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster. Las entradas para el concierto de Madrid también pueden adquirirse en wizinkcenter.es Preventa: Club de fans: desde el martes 25 de febrero a las 10h. Live Nation: desde el miércoles 26 de febrero a las 10h registrándote aquí. Política de acceso: Madrid: menores de 16 años acompañados de un adulto. Barcelona: menores de 16 años acompañados de padre/madre/tutor legal.