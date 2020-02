Alanis Morissette en Barcelona y Madrid: Información y entradas

MADRID, 27 Feb. (EDIZIONES) -

Alanis Morissette recorrerá Europa con su 2020 World Tour, con el que celebra los 25 años de 'Jagged Little Pill' y el inminente lanzamiento de su nuevo álbum 'Such Pretty Forks In The Road'.

Arrancando el 23 de septiembre en Copenhague y terminando en el AccorHotels Arena de París el 22 de octubre, la gira tendrá en total 13 paradas en Europa, informa el comunicado remitido a Europa Press.

En nuestro país realizará dos únicos conciertos: 17 de octubre Barcelona (Palau Sant Jordi) y 19 de octubre Madrid (WiZink Center). En todas las fechas Alanis contará con Liz Phair como artista invitada.

Las entradas para ambos conciertos se pueden comprar desde este viernes 28 de febrero a las 10:00 horas en livenation.es y ticketmaster.es. Las entadas para el concierto de Madrid también estarán a la venta en wizinkcenter.es.

Además, ya está en marcha una preventa para los usuarios registrados en livenation.es y los miembros de su club de fans.

PRECIOS DE ENTRADAS

PL1 Gold Circle 90 € + 12 € gastos

PL2 Grada 80 € + 10.50 € gastos

PL3 Pista 70 € + 9.50 € gastos

PL4 Grada 70 € + 9.50 € gastos

DIAMOND VIP Package (PL1) 381 € + 50.50 € gastos

DIAMOND VIP Package (PL2) 371 € + 49.50 € gastos

CRYSTAL VIP Package (PL1) 276 € + 36.50 € gastos

CRYSTAL VIP Package (PL2) 266 € + 35.50 € gastos

GOLD VIP Package (PL1) 181 € + 24 € gastos

GOLD VIP Package (PL2) 171 € + 23 € gastos