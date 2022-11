Álex González (Maná), invitado en 'Malinche': "España y México no deben dar vueltas a lo que ocurrió hace tanto tiempo"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El batería de Maná, Álex González, será el artista invitado durante los próximos 25 y 26 de noviembre en el espectáculo 'Malinche', de Nacho Cano, y ha defendido esta propuesta musical en torno al mestizaje, al tiempo que insta tanto a España como a México a "no dar tantas vueltas a algo que ocurrió hace tanto tiempo".

"A mí lo que dijo el presidente López Obrador en torno a pedir perdón no me pareció. Hay gente muy puritana en los dos países que dicen que ojalá no hubiera pasado (la conquista de América), pero pasó y nosotros no tenemos el control: solo queda darle la vuelta y, si hubo ese mestizaje, trabajar juntos", ha explicado en una entrevista con Europa Press el músico mexicano.

En cualquier caso, González ha reiterado que no merece la pena "estar hablando de algo que pasó hace tanto tiempo" y ha apostado por trabajar en dirección conjunta. "A mí me parece alucinante compartir culturas y también lo es la hermandad entre España y México", ha apuntado el batería, amigo de Nacho Cano desde hace varios años y a quien le dio un consejo para poner en marcha este musical.

"De las primeras cosas que le dije es que antes de lanzarse a este musical se fuera a empapar y conocer la Historia con expertos de ambos lados. A pesar del amor y el cariño que le tienen en México, si uno llega y no está bien armado, le hacen pedazos: la gente diría ¿cómo viene un español a contar cosas del mestizaje?", ha afirmado.

No obstante, ha remarcado que el objetivo de Cano fue el de contar "una historia de amor" en 'Malinche' --que tiene lugar en Ifema Madrid-- y "no dar una clase de historia". "Se cuenta cómo dos personas de dos mundos opuestos, que no se conocían, tiene esta relación de amor. Nacho quería evitar todo el conflicto y la tragedia", ha apuntado.

González asume de todas formas que "habrá gente que no va a estar de acuerdo" con este espectáculo, "incluso sin haberlo visto". "Pasa lo mismo en política y le ha pasado a Nacho también: se ha montado polémica por apoyar a un determinado partido político, pero cada quien tiene el derecho de seguir a un partido u otro", ha indicado.

El batería también ha hablado del futuro de Maná, banda con casi 40 años de trayectoria musical que "nunca se ha desbaratado ni tiene pinta de que vaya a pasar mientras haya salud". "A veces en broma decimos a ver si no vamos a acabar siendo como The Rolling Stones latinos", ha bromeado González.

"Maná nunca ha tenido problemas con ninguna canción y eso que hablamos de derechos humanos, de medioambiente, de injusticias sociales...Somos como unos narradores de lo que pasa en México", ha indicado, para luego rebatir la etiqueta de un 'grupo de amor'.

"Si te pones a ver en la historia del rock y el pop, los éxitos más grandes de toda banda suelen ser casi todas baladas o canciones de amor. Pero la gente que nos pone como banda de amor es porque no ha oído a fondo todo lo hecho musicalmente, porque tenemos canciones muy rockeras y alternativas", ha defendido.

Maná lanzará un álbum de duetos a principios del año que viene, bajo el título de 'Noches de cantina', y prevé la salida para finales del año 2023 de un nuevo álbum de estudio, el primero desde el año 2015.