Ana Guerra lanza 'Érase una vez': "Ahora me dan igual los números. No depende de mí"

Ana Guerra (La Laguna, 1994) acaba de publicar el EP 'Érase una vez' (Universal Music), un trabajo enmarcado en una nueva etapa musical y personal en la que disfruta de su profesión de una forma más madura y alejada de la "presión" de las cifras y continuos lanzamientos.

"Antes estaba completamente obsesionada con los números, ahora me dan igual. Hay un momento en el que evolucionas y te das cuenta de que no depende de ti", ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del lanzamiento del EP.

La artista ha asegurado que se encuentra en una etapa en la que disfruta de su carrera en una "industria del arte" que, ha advertido, "es muy complicada de llevar a nivel emocional". Así lo demuestra en 'Érase una vez', un trabajo que llega dos años después de su primera álbum tras salir de Operación Triunfo 2017, 'La luz del martes' (Universal Music, 2021), un disco "intenso y terapéutico" que culminó con una gira en la que pudo "cerrar heridas".

En este nuevo EP, que consta de una edición física limitada y firmada, en formato CD junto a una carpeta de láminas, polaroids y stickers, Ana Guerra se adentra en un sonido pop que recuerda "a los setenta" de la mano de cuatro canciones de empoderamiento femenino, desamor, amor y agradecimiento a sus seguidores.

Precisamente, 'Cara a Cara', el tema que toca el feminismo, es uno de los que mejor están siendo acogidos por el público, lo que la cantante achaca a que se trata de un mensaje "muy necesario" y que forma parte de esos temas sociales que considera que los artistas deben reivindicar con su "altavoz". "Así me lo enseñó Rozalén hace mucho tiempo", ha apuntado al respecto.

"ESTAMOS MUY EMPODERADAS"

En este sentido, ha condenado el machismo dentro y fuera de la industria musical. "No me ha pasado nada grave, pero machismo lo sufrimos todos los días. Pero lo estamos luchando mucho, estamos muy empoderadas", ha destacado.

Sin embargo, ha reconocido que de darse un cambio en este sentido en la industria musical, este llegará dentro de muchos años. "Nos queda mucha lucha por delante aún. Llegará el cambio, confío en ello, aunque sé que no lo veré", ha subrayado, para reconocer a aquellas artistas que "han abierto camino" a las actuales.

Entre ellas podría estar Concha Velasco, a quien Ana Guerra rindió homenaje en la reciente gala de los Premios Forqué interpretando 'Chica ye ye', una experiencia que para la tiñerfeña fue "un honor". En la cita, recibió los aplausos del sector cinematográfico español, uno en el que le gustaría participar como intérprete. "Me gustaría hacer algo de comedia", ha revelado.

En su nuevo EP, Ana Guerra también dedica una canción a su actual pareja, el artista Víctor Elías, con el que está comprometida, un hecho que ha elevado el foco mediático al que se enfrenta. Al respecto, ha asegurado que ahora sabe gestionar esa exposición pública, pero ha admitido que le gustaría ser como Hannah Montana -- el personaje que encarnaba Miley Cyrus en la serie de Disney Channel-- y "tener una doble vida", la de artista y la de una persona no pública.

Tras este lanzamiento, llegará la segunda parte de 'Érase una vez', otro EP que, con un nuevo título, saldrá a la luz en los primeros meses de 2024, tras lo que la artista iniciará una nueva gira para acercarse a su público, una de las partes de su profesión que más aprecia, por encima de los números y las reproducciones.

Por eso, ella opta por tomarse su tiempo a la hora de componer música, alejada de esa presión en un tiempo en que considera que la gente "está perdiendo la perspectiva de lo que cuesta hacer música" ante la velocidad de lanzamientos.

Frente a ello y los números, Ana Guerra ha aseverado que para ella lo importante es poder dedicarse a la música y hacerlo en libertad. "Me da lo mismo cantar en la calle, como lo he hecho, trabajar en teatro musical, como lo he hecho, o hacer mis propias canciones, como las estoy haciendo a día de hoy. Hago lo que quiero y hago lo que quiero de otra manera", ha sentenciado.

OPERACIÓN TRIUNFO

No obstante, reconoce que le ha costado llegar a este punto. Tras su salida de Operación Triunfo 2017, se enfrentó a una industria que tenía idealizadada. "Yo creo que cualquier persona que llegue a la industria se va a decepcionar porque la idealizamos un montón. Idealizamos la vida de los cantantes, idealizamos las cuentas bancarias de los cantantes", ha advertido.

En esta línea, en relación con la nueva edición de OT, que no ve porque le "remueve" y despierta "nostalgia", ha indicado que de poder darles un consejo a los actuales concursantes les recomendaría acudir a terapia "para gestionarlo todo lo mejor posible". "Asesor financiero, abogado y terapeuta. Creo que son tres cosas que no te tienen que faltar cuando pisas la calle", ha agregado.

Por último, Ana Guerra, que espera poder "repetir 2023" en su futuro profesional, por todo lo bueno que le ha ocurrido, ha confesado que le encantaría poder acompañar a Aitana, su compañera en el mencionado concurso, en su concierto en el Santiago Bernabéu, incluso cantando el éxito que comparten, 'Lo malo'. "Estaría encantada de vivir ese momento a su lado porque me parece un momento precioso para ella. No dudaba de que lo fuera a llenar en el tiempo que lo ha hecho", ha apostillado.