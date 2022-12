Anastacia actuará en Madrid el 17 de julio de 2023

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La artista Anastacia actuará en Madrid el próximo 17 de julio de 2023, durante su gira europea 'I'm outta lockdown tour. The 23rd anniversary'.

La cantante actuará en el Palacio Municipal de Ifema Madrid después de actuar en Sevilla, en la Plaza de España, en el Icónica Festival que se celebrará los días 14 y 15 de julio.

Las entradas para el concierto de Anastacia podrán adquirirse en preventa desde este martes 27 de diciembre en livenation.es a partir de las 10.00 horas. Dos días más tarde estarán a la venta general , el 29 de diciembre a partir de las 10.00 horas a traves de esa misma página web, de Ticketmaster y de El Corte Inglés.

Durante su gira europea de 2023, la artista norteamericana también actuará en Hillerod (Dinamarca), Groningen (Países Bajos), Oslo (Noruega), Gothenburg (Suecia), Berlín, Frankfurt, Hannover, Düsseldorf (Alemania), Aarberg (Suiza) o Hertfordshire (Inglaterra).

Es la primera gira de Anastacia desde 2018 para promocionar su séptimo álbum de estudio, 'Evolution', que se convirtió en su sexto álbum en alcanzar el Top 10 del Reino Unido.

Anastacia cuenta con éxitos como 'I'm Outta Love', 'Paid My Dues', 'One Day In Your Life', 'Left Outside Alone', 'Sick and Tired', 'I Belong to You' o 'Stupid Little Things'.