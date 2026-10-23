Antonio Orozco y Niña Pastori unen sus voces en una nueva versión de 'El problema fue la solución'

Archivo - Imagen del videoclip de la nueva versión de 'El problema fue la solución', interpretada por Antonio Orozco y Niña Pastori. - CLIPPER'S MUSIC GROUP - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Antonio Orozco y Niña Pastori han lanzado una nueva versión de 'El problema fue la solución', publicada originalmente en el disco 'El tiempo no es oro', publicado por Antonio Orozco en 2025.

Ambos cantantes unen sus voces en esta balada íntima que explora las contradicciones del amor, el valor del perdón y la posibilidad de encontrar una forma de seguir adelante, según ha anunciado Clipper's Music Group en un comunicado.

La canción, que fusiona el pop con el flamenco, cuenta con la producción de Antonio Orozco y John Caballés y se ha grabado entre La Casa Murada (Tarragona) y los Abbey Road Studios de Londres, con la participación de la London Metropolitan Orchestra.

Por su parte, Julio Jiménez Borja, "Chaboli", firma la producción vocal de Niña Pastori. La grabación de su voz se ha realizado en Pachamama Studios (Cádiz); además, Chaboli interpreta las palmas y los nudillos que enriquecen el tema.

Los cantantes vuelven a encontrarse ocho años después de su colaboración en la canción 'Válgame Dios', tema que originalmente fue lanzado por Niña Pastori en 2002.

De forma paralela, Antonio Orozco ha anunciado una gira por América para 2027, con la que llevará su música a México, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Argentina y Uruguay, un viaje, según ha indicado, para reencontrarse con su público y compartir las canciones que se han convertido "en la banda sonora de la vida de tantas personas". Las entradas estarán disponibles desde este viernes.