Architects incluyen Barcelona y Bilbao en su gira europea

Actualizado 12/09/2018 18:41:55 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda de metalcore Architects incluye España en su próxima gira europea, con conciertos en Barcelona (24 de enero de 2019, Razzmatazz) y Bilbao (25 de enero, Santana).

Con siete discos a sus espaldas, el último All Our Gods Have Abandoned Us (Epitaph, 2016), Architects lanzaron hace un año el single Doomsday, un sentido homenaje a Tom Searle, el fundador de la banda, que falleció en 2016 debido a un cáncer de piel.

Sus últimos conciertos en nuestro país fueron en abril de 2014 y volverán a principios de 2019 en sólo dos fechas. En esta ocasión vendrán a presentar su nuevo álbum, Holy Hell, que tiene prevista su publicación el próximo 9 de noviembre. Las bandas que les acompañarán en estos dos conciertos son Beartooth y Polaris.

Las entradas -desde 28 euros en Barcelona y desde 25 euros en Bilbao- se pueden adquirir desde el viernes 14 de septiembre a las 10 horas en livenation.es, ticketmaster.es y red ticketmaster (FNAC, Carrefour y Halcón Viajes). Más información en www.architectsofficial.com.