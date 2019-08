Así fue el regreso de Nacho Cano en el Sonorama Ribera

Actualizado 11/08/2019 15:21:30 CET

Nacho Cano en la cuarta jornada del festival de música Sonorama Ribera 2019 en Aranda de Duero - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 11 Ago. (EDIZIONES) -

El festival Sonorama Ribera, celebrado en Aranda de Duero (Burgos) fue el marco escogido para el regreso de Nacho Cano. Veintidós años después, el madrileño retornó a los escenarios para repasar el cancionero de grandes éxitos de Mecano, acompañado de invitados de diversa índole y de un sonido que, por momentos, quiso jugar alguna mala pasada.

Alberto Jiménez (Miss Caffeina), Tomatito, Santi Balmes (Love of Lesbian), Gabriel de la Rosa (Shinova) o Rafa Sánchez (La Unión). Diferentes generaciones de artistas desfilaron por el escenario Ribera del Duero, al igual que una ligera llovizna y unas Perseidas que tampoco quisieron perderse una de las actuaciones qué más conversación generó antes y durante el festival.

Y Nacho Cano volvió a demostrar que sigue estando en forma en el #SonoramaRibera2019 #Sonorama #NachoCano

(Hilo con los trocitos que grabé) pic.twitter.com/TLIarhNDPB — jose escudero (@joseescu) August 11, 2019

'Héroes de la Antártida' y '7 de septiembre', junto al cantante de Miss Caffeina, fueron las primeras balas que abrieron la veda para llenar el nuevo recinto del Sonorama con éxitos añejos. Un Nacho Cano rodeado de teclados resucitó, junto a Rafael Sánchez, dos clásicos de La Unión como 'Lobo Hombre en París' y 'Sildavia'. Zahara acompañó a Cano en 'Un año más' y Tomatito protagonizó una versión instrumental de 'Por la cara'.

premonición para mañana...después del pedazo de #Sonorama @sonoramaribera no nos vamos a poder levantar! Momentazo de Mikel @IZALmusic y Nacho Cano. pic.twitter.com/sqQE4DSEzH — Luz García Lorenzo (@luxgarlo) August 11, 2019

Mikel Izal hizo lo propio en 'Hoy no me puedo levantar', Santi Balmes reinterpretó 'La fuerza del destino' y Javiera Mena versionó 'No controles', original de Nacho Cano para Olé Olé; Rulo (La Fuga, Rulo y la Contrabanda) resucitó 'Me colé en una fiesta'. Finalmente, Shuarma repitió presencia en el escenario principal con una versión de 'Mujer contra mujer', y el colofón del concierto con las notas de 'Vivimos siempre juntos'.

La última jornada del Sonorama Ribera tiene lugar el domingo 11 de agosto, con actuaciones programadas de Nixon, Apartamentos Acapulco, Niña Coyote eta Chico Tornado, Dinero o Kitai, entre otros. Durante las jornadas previas, la Plaza del Trigo y los escenarios del recinto del Sonorama han acogido los directos de Fangoria, Love of Lesbian, Taburete, Miss Caffeina, la Orquesta Mondragón, Berri Txarrak, Javiera Mena, Carolina Durante, Mucho, Nacho Vegas, Depedro o los internaciones The Vaccines y Crystal Fighters.

SONORAMA 2019 EN IMÁGENES

