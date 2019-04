Los Barones estrenan el videoclip de Vive hoy, su rotundo primer single

Actualizado 05/04/2019 15:17:05 CET

MADRID, 5 Abr. (EDIZIONES) -

El pasado 22 de marzo, Sherpa y Hermes Calabria, ambos ex miembros de Barón Rojo, anunciaban el nacimiento de una nueva banda llamada Los Barones para defender su "legado musical y derechos adquiridos". Junto a ellos, completan la formación los guitarristas Marcelo Valdés y Sergio Rivas.

Ya ese día avanzaban el lanzamiento de nueva música totalmente inédita, contando incluso con la colaboración de Carolina Cortés "escribiendo las letras como en los viejos tiempos".

Pues bien, Los Barones estrenan este viernes en exclusiva en Europa Press el videoclip para Vive hoy, una canción con música de Sherpa y letra de Carolina Cortés que anima a encarar la vida con ánimo y empuje optimista. Se grabó en directo en Martín Estudios y se mezcló en Torres Sonido.

Se trata de una canción rotunda de rock potente con mensajes luminosos como "ya basta de vivir con miedo y con rencor, hay que enterrar viejas heridas y avanzar sin mirar atrás". Y como no podría ser de otra manera, incluye también el punto airado que siempre ha definido a Sherpa: "Pasa de las consignas, búrlate de la edad, reta las convenciones, sé valiente hasta el final".

El vídeo, producido por Prosonarte y que estrenamos en exclusiva en Europa Press, está dirigido por Ismael Olivares con guión de Titania Campuzano. El resto de créditos incluye a Javier Martos (dirección de fotografía), Sergio Coy (producción) y Alba Martínez (maquillaje y peluquería).

Los Barones saldrán de gira este año para presentarse en sociedad y están ya confirmados festivales como el Leyendas del Rock y el Rock Fest Barcelona -en Madrid estarán en octubre, en fecha de inminente anuncio-. "Haremos un repaso por nuestra época en Barón Rojo y además vamos a rescatar temas nunca tocados en directo como Paraíso terrenal, Por vez primera, No ver no hablar no oir... Será como lanzarlos de nuevo", anticipa el grupo.