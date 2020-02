El batería de Pink Floyd, Nick Mason, con su banda en julio en Barcelona y Madrid

Publicado 06/02/2020 14:50:48 CET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras su visita del pasado año para presentar The Pink Floyd Exhibition en Madrid, el batería y fundador de Pink Floyd, Nick Mason, regresará este 2020 para tocar la música de su mítica banda.

Mason llegará acompañado por un grupo integrado por Lee Harris y Gary Kemp de Spandau Ballet, Dom Beken y Guy Pratt -músico de Pink Floyd y David Gilmour en sus últimas giras-.

Las citas serán en Barcelona (1 de julio, Sala Barts) y Madrid (2 de julio, IFEMA Palacio Municipal), tal y como informa la promotora Madness Live y recoge Europa Press.

Las entradas para estos recitales de Nick Mason's Saucerful Of Secrets Echoes Tour se podrán comprar desde 60 euros más gastos a partir de este lunes 10 de febrero en Barts.cat para Barcelona y Ticketmaster en Madrid.

"Podremos disfrutar en directo un extenso repertorio de temas de Pink Floyd desde su disco de 1972 'Obscured by Clouds'", adelanta la promotora.

Este proyecto comenzó su andadura desgranado el disco de 1973 'The Dark Side of the Moon' y, desde entonces, han ampliado y variado su set, que suele incluir temas como 'Vegetable Man', 'Childhood's End' o la maravillosa 'Remember A Day'.