Bernardo Parrilla, Javier Moreno, Luis Verde y Miguel López, finalistas del VI Premio SGAE de Jazz Tete Montoliu

Finalistas del VI Premio SGAE de Jazz Tete Montoliu. - FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación SGAE ha anunciado las cuatro composiciones finalistas del VI Premio SGAE de Jazz Tete Montoliu 2026: 'Javier (AKA Bad Seat Ass)', de Miguel López; 'Grace', de Javier Moreno; 'Quimera', de Bernardo Parrilla; y 'Haunters of the wood', de Luis Verde. Las obras, seleccionadas entre 56 partituras recibidas, se interpretarán en directo los días 4 y 5 de noviembre en el Teatro Central de Sevilla y optarán a cuatro galardones dotados con 11.700 euros en total.

Las actuaciones tendrán lugar a las 18.30 horas, dentro de 'Jazz en Noviembre', ciclo especializado en el género con más de 25 años de historia, organizado con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Las entradas, a 8 euros por día, están a la venta en taquilla y en la web del Teatro Central, según ha anunciado Fundación SGAE este lunes.

El primer día se interpretarán 'Quimera', del sevillano Bernardo Parrilla, y 'Grace', de Javier Moreno. Según la fundación, la primera, a caballo entre la música clásica y el jazz, propone recorrer "el viaje de una estrella, desde su creación hasta su eco final". La segunda, un solo de jazz de vanguardia para trombón, saxo alto, batería y contrabajo, evoca la despedida de un ser querido y se describe como "un canto de desgarro y desahogo".

El segundo día será el turno de 'Haunters of the wood', de Luis Verde, y 'Javier (AKA Bad Seat Ass)', del madrileño Miguel López. La primera es una "obra asimétrica", abierta a la improvisación, que busca el equilibrio entre la identidad formal y la libertad interpretativa. La segunda homenajea a un amigo de López y se apoya en el ritmo de tanguillos a 6/8 y en tres tonos organizados según la simetría de los 'Coltrane changes'.

Cada compositor interpretará su obra a concurso y otras piezas de su repertorio. Tras las dos actuaciones de cada jornada, el ciclo incluirá los conciertos del Julián Sánchez Quintet, con 'Los sonidos de Miles Davis', el 4 de noviembre, y de New York Flamenco Reunion con Sara Sánchez, proyecto que comenzó hace 25 años de la mano de Marc Miralta, el jueves 5. Según la organización, ambas formaciones actuarán como "padrinos" de los finalistas, a quienes presenta como representantes de la nueva generación del jazz español.

Las obras se recibieron de forma anónima y han sido seleccionadas por un jurado paritario formado por el director institucional de Música de Fundación SGAE, Manuel Marvizón; el responsable de Música y Artes Escénicas del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música, Manuel Ignacio Ferrand; la directora artística del Festival de Jazz de Medinaceli, la compositora y flautista Trinidad Jiménez Piqueras; el crítico Julián Ruesga; y la directora del Festival Butaca de Jazz, Inés Portela.

Ese mismo jurado fallará el palmarés tras las interpretaciones en directo. El primer premio estará dotado con 6.000 euros, el segundo con 3.000, el tercero con 1.500 y el cuarto con 1.200.