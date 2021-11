Björn Ulvaeus, de ABBA: "Me encanta la manera de cantar de Julio Iglesias"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Uno de los miembros de ABBA, Björn Ulvaeus, ha asegurado que le "encanta la manera de cantar" del artista español Julio Iglesias, reconociéndose un "admirador" de temas como 'El choclo', de su disco 'Tango'.

"Es una gran canción", ha afirmado en una entrevista con Europa Press el compositor sueco, quien admite además tener una relación "estrecha" con España. Ulvaeus se encuentra de visita en España para ser nombrado miembro de honor del Claustro Universitario de las Artes en la Universidad de Alcalá de Henares, junto a otros artistas como Concha Velasco, Ramón Arcusa, Manuel de la Calva y Nacho Duato.

"Cuando era un niño, en la radio sueca solo había un canal y ponía música de todo el mundo y mucha de ella era de España. Después, mi primera aventura fuera de Suecia fue en Sitges, donde estuve tocando e varios clubs con mi primera banda. Y después he estado de vacaciones por aquí millones de veces. Incluso estuve pensando comprar algo en Marbella, pero nunca lo llegué a cerrar", ha relatado.

De hecho, Ulvaeus ha recordado cómo la propia ABBA ha tenido muchas influencias españolas reflejadas en temas como 'Fernando' o 'Chiquitita'. A sus 76 años de edad, con tres dosis de la vacuna con el coronavirus, el compositor sueco admite estar "sorprendido" por la medida obligatoria de llevar mascarilla en todos los espacios cerrados debido a la pandemia de coronavirus --"nosotros no lo hacemos, salvo en sitios concretos como hospitales o aeropuertos", apunta--.

Ulvaeus sí se ve como pionero en el campo del pop, ya que ABBA ha "influenciado a muchísimas bandas" en décadas posteriores. "Haber tenido tantos hits durante ese periodo hace innegable que te conviertes en influencia para tanta gente", ha señalado, para luego ofrecer alguno de sus 'secretos' para componer un 'hit'.

"El pop es un estilo musical que bebe de muchos sitios, aunque algunas cosas nunca cambian. La esencia del 'hit' es que tiene que gustar a la primera escucha y luego querer volver a escucharlo otra vez: si además te entran ganas de correr a la tienda para conseguirlo, ya lo tienes", ha comentado con humor quien reconoce no estar muy interesado en nuevos sonidos como el 'reguetón'.

Después de más de 40 años, ABBA ha regresado con disco bajo el brazo --diez nuevas canciones-- y un concierto con los avatares de sus miembros. "Fue la única condición que nos autoimpusimos: no volver a estar juntos sobre el escenario ni tener que hacer giras y tours", ha señalado, para luego zanjar la posibilidad de una actuación en directo con un "fuera de toda duda".

LO POLÍTICAMENTE CORRECTO

El autor de temas como 'Mamma Mia!' o 'Dancing queen' ha asegurado "no echar de menos los viejos tiempos". "Fue maravilloso, pero ahora me siento afortunado, estoy en buena forma y mi mente funciona maravillosamente, trabajo todos los días...no me puedo quejar", ha reiterado.

Cree "interesante" hacer una revisión de temas como ha ocurrido con The Rolling Stones y su 'Brown sugar' --eliminada de momento del repertorio por no ser políticamente correcta--, aunque afirma con una sonrisa que no encuentra ninguna de sus canciones como para ser apartadas.

Pero sí tiene otras canciones que no le apetece mucho volver a tocar. "Hay canciones, especialmente al principio, que no son tan buenas y era debido a la falta de tiempo. Antes de que fuéramos a Eurovision solo podíamos grabar en un día y teníamos que correr en el estudio, hacer esa clase de cosas que haces cuando no tienes dinero suficiente para sentarte a escribir con calma. Después fue diferente y el copyright nos ayudó. Hay algunas canciones de ese primer periodo de las que no estoy muy orgulloso, pero no voy a revelar cuáles son", ha concluido.