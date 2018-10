Bob Dylan regalará 50.000 copias de su disco de versiones de Frank Sinatra

Actualizado 26/01/2015 10:49:21 CET

El nuevo disco de Bob Dylan llegará oficialmente el 3 de febrero con el título de Shadows in the Night, y estará integrado en su totalidad por versiones de canciones popularizadas por Frank Sinatra.

Para promocionarlo, recientemente el músico concedió una entrevista (la primera en tres años) a la publicación AARP The Magazine, en la que aseguró que si fuera por él, regalaría el disco a todos sus lectores, pues está seguro de que lo disfrutarían.

Pues bien, efectivamente AARP The Magazine va a regalar a 50.000 de sus suscriptores, elegidos al azar, una copia de Shadows in the Night. Esta publicación se dirige a 35 millones de estadounidenses mayores de 50 años.

"Fue un privilegio real hacer este disco. He querido hacer algo como esto durante mucho tiempo, pero nunca he tenido el valor de enfrentarme a canciones con bandas de 30 piezas y reducir sus complicados arreglos a un grupo de cinco miembros", explica Bob Dylan en un comunicado.

Asimismo, Dylan agrega que no considera que sea realmente un disco de versiones, puesto que él y su banda hacen en definitiva todo lo contrario, "sacándolas de la tumba y dándolas una nueva vida".

Este será el primer trabajo de Dylan desde el Tempest de 2012, y meses atrás ya escuchamos un primer anticipo con la versión de 'Full moon and empty arms', un clásico grabado en 1945 por Frank Sinatra.

Las canciones del disco son 'I'm A Fool To Want You', 'The Night We Called It A Day', 'Stay With Me', 'Autumn Leaves', 'Why Try To Change Me Now', 'Some Enchanted Evening', 'Full Moon And Empty Arms', 'Where Are You', 'What'll I Do' y 'That Lucky Old Son'.