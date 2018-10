Bochorno en el concierto de Color Me Badd: Uno de los dos miembros fundadores agrede al otro en el escenario

Actualizado 24/07/2018 17:03:55 CET

Una reciente actuación de Color Me Badd el domingo en Waterloo (New York) acabó en pelea entre los dos miembros fundadores, Mark Calderon y Bryan Abrams, ante el estupor de los (pocos) asistentes.

Aunque vivieron su etapa de más popularidad en 1991 con su disco de debut y singles como I Wanna Sex You Up, I Adore Mi Amor y All 4 Love, llegando a liderar las listas de Estados Unidos, el grupo terminó su actividad en el año 1998.

En 2010 volvían a la actividad comandados por Calderon y Abrams -en ocasiones como dúo y en otras junto a nuevos acompañantes-, consiguiendo tener una agenda regular de fechas en Norteamérica, donde aún son recordados por toda una generación.

Sin embargo, no parece que la relación entre la pareja fundadora sea nada buena, pues la tensión afloró ante los presentes al final de la interpretación de su clásico I wanna sex you up. En ese punto fue cuando Abrams apareció en escena y empujó fuertemente a Calderon, que cayó al suelo sin poder remediarlo ante el desconcierto y el bochorno generalizado.

Según TMZ, Calderon se golpeó con algún elemento del equipo de sonido al caer, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital cercano con dolores en el cuello y la espalda. Abrams, por su parte, fue arrestado por asalto menor y llevado a comisaría, de donde salió a las pocas horas tras pagar una fianza.

Abrams había abandonado el escenario un rato antes al no tener bien la voz para cantar. En su reconstrucción de los hechos, los oficiales apuntaron que el alcohol fue un "factor" determinante en la conducta del agresor, quien apareció repentinamente para arrollar a su colega. "I'm motherfucking Color Me Badd!", gritó en algún momento, según testigos.

Definitivamente cualquier tiempo pasado fue mejor para Color Me Badd: