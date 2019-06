Brian Wilson pospone sus próximos conciertos por problemas mentales

Actualizado 07/06/2019 17:49:57 CET

MADRID, 7 Jun. (EDIZIONES) -

Brian Wilson ha pospuesto sus próximos conciertos admitiendo que se siente "mentalmente inseguro" tras un período de enfermedad.

La leyenda de los Beach Boys, que ya había hablado antes de sus problemas de salud mental, ha admitido que no se siente bien después de haberse operado de la espalda.

Wilson confiesa también que se siente "extraño y asustado", por lo que finalmente ha decidido no salir de gira y descansar para recupearse y tratarse.

"No es un secreto que he estado viviendo con la enfermedad mental por muchas décadas", ha escrito el músico californiano de 76 años en su página web.

Y ha añadido: "Hubo momentos en que era insoportable, pero con los médicos y los medicamentos he podido vivir una vida maravillosa, saludable y productiva con el apoyo de mi familia, amigos y seguidores que me han ayudado en este viaje".

Relata después Brian Wilson que en tiempos recientes se ha sometido a tres operaciones quirúrgicas en su espalda, que fueron "exitosas" y le llevaron a sentirse "físicamente más fuerte de lo que estado en un largo tiempo".

"En cualquier caso, después de la última cirujía empecé a sentirme extraño y ha sido bastaste terrorífico por un tiempo. No me sentía como yo mismo. Mentalmente inseguro es cómo podría describirlo. No estamos seguros de qué está causando esto pero sé que no es bueno para mi estar en la carretera en este momento, así que regreso a Los Angeles", ha dicho en el comunicado recogido por Europa Press.

Y termina: "Voy a descansar, recuperarme y trabajar con mis médicos. Estoy deseando recuperarme y ver a todos a finales de este año. La música cy mis fans me mantienen en marcha y sé que esto es algo que podré de nuevo superar".