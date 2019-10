Bruce Joel Rubin, guionista de Ghost: "Todo el mundo desea un momento más con alguien que no está"

Actualizado 01/10/2019 16:06:26 CET

Imagen del musical Ghost - MUSICAL GHOST

El autor del guion de Ghost firma su adaptación al musical, que acoge el Teatro EDP Gran Vía a partir de este martes

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bruce Joel Rubin ganó el Oscar en 1990 por el guion de la película 'Ghost' y tres lustros más tarde decidió embarcarse en la aventura de adaptar la famosa historia al musical. El Teatro EDP Gran Vía acoge a partir de este martes la puesta en escena, después de haberse estrenado en 18 países de todo el mundo.

"Todo el mundo desea secretamente un momento más con alguien que no está y todos secretamente esperamos que el final de la vida no sea realmente un final, y Ghost hace pensar que la vida es eterna", ha manifestado Bruce Joel Rubin a Europa Press en una entrevista concedida durante su visita a Madrid.

Este musical recrea las escenas más famosas de la película, parotagonizada por Demi Moore y Patrick Swayze, de la mano del ilusionista Paolo Carta, con efectos especiales que permiten evocar el momento en el que el fantasma atraviesa el cuerpo de Oda Mae o la secuencia en la que Sam atraviesa las paredes. A ello se suma la música en directo de una banda integrada por pianistas, batería, bajista y guitarrista, que interpretará, entre otras, la icónica 'Unchained Melody'.

El guionista de 'Ghost' ha señalado que en esta adaptación, el "corazón" era "intocable", así como "el humor" y el "amor" eran requisitos indispensables. "Tenía que ser real para el público. Cuando veo a gente llorando al final del show entiendo que está funcionando. Todas las adaptaciones son diferentes, pero siempre mantienen la dimensión del corazón", ha señalado.

'CASABLANCA', LA "HISTORIA DE AMOR"

Como académico de Hollywood, Bruce Joel Rubin se ve obligado a ver muchas películas durante los meses previos a las nominaciones a los Oscar, en concreto para las categorías de mejor guion original y mejor película, en cuya selección participa. "No encuentro películas que me hagan sentir lo que me hace sentir 'Ghost'", ha dicho el guionista, quien no obstante reconoce que esta película no está al nivel de 'Casablanca', su historia de amor favorita.

De hecho, preguntado por el cine de hoy, ha señalado que no ve muchas películas, que no le gustan las películas de superhéroes y que muchas historias hoy son "muy tristes o dan mucho miedo" y no elevan su "espíritu".

El guionista ha señalado que cuando uno hace una película, el resultado queda "para siempre", mientras que cuando uno hace una obra de teatro, esta "evoluciona". "Si escribes una buena obra de teatro se mantiene, y si es mala se deja de producir", agrega el guionista, para quien cada puesta en escena de este musical es "un regalo".

DAVE STEWART: DE EURYTHMICS A 'GHOST'

Dave Stewart, compositor de la banda británica Eurythmics, es el responsable de la música y letras de este musical. Según ha señalado a Europa Press, este musical, una "montaña rusa de emociones" que tiene algo de "shakesperiano", engancha porque "todo el mundo ha perdido a alguien".

"Te hace pensar en aquellos a quienes has amado y lo que no has dicho, porque en cada momento no sabes lo que pasará después", ha manifestado el músico, quien se tuvo que enfrentar al desafío de poner música que todos conocen pero que en escena ha de ser "entendible de otra manera". "No puedes enfocar a los ojos", ha dicho.

Su experiencia con los musicales se remonta a su financia, ya que, tal y como ha recordado, su padre tenía colocados varios altavoces en casa y, antes de ir a trabajar por la mañana, escuchaban juntos musicales como 'El rey y yo' o 'Sonrisas y lágrimas' con el volumen bien alto. "Ha supuesto parte de mi vida", ha dicho el compositor, quien ha trabajado con directores como Robert Altman.