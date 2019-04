Bruce Springsteen regresa con Hello Sunshine, delicado y luminoso primer single de su nuevo disco

Actualizado 26/04/2019 9:15:46 CET

Bruce Springsteen cumple lo que ya anticipó años atrás y anuncia para el 14 de junio la publicación de Western Stars, un nuevo disco de estudio 'en solitario', es decir, sin la E Street Band.

En su primer álbum de estudio en cinco años, Bruce Springsteen lleva su música a un nuevo lugar, inspirándose en los discos pop del sur de California de finales de los 60 y principios de los 70.

Hello Sunshine, primer avance de este nuevo álbum, está ya en las plataformas de streaming. Con una ambientación acústica pero no necesariamente austera, se trata de una pieza delicada y arenosa, melancólica pero luminosa.

Se trata de una canción que retrotrae a álbumes como Nebraska (1982), The Ghost of Tom Joad (1995) o Devils & Dust (2005), aunque cuenta con arreglos de cuerda y una instrumentación más rica. Por eso, algo tiene también del Tunnel of love (1987). Es pop acústico cercano al country folk por ese pedal steel que le da el punto desértico.

LETRA

Had enough of heartbreak and pain

I had a little sweet spot for the rain

For the rain and skies of grey

Hello sunshine, won't you stay?

You know I always liked my walking shoes

But you can get a little too fond of the blues

You walk too far, you walk away

Hello sunshine, won't you stay?

You know I always loved a lonely town

Those empty streets, no one around

You fall in love with lonely, you end up that way

Hello sunshine, won't you stay?

You know I always liked that empty road

No place to be and miles to go

But miles to go is miles away

Hello sunshine, won't you stay?

And miles to go is miles away

Hello sunshine, won't you stay?

Hello sunshine, won't you stay?

Hello sunshine

El álbum se grabó principalmente en el estudio que Springsteen tiene en su casa en Nueva Jersey, con grabaciones adicionales en California y Nueva York.

"Este disco es un regreso a mis canciones basadas en personajes y con extraordinarios arreglos orquestales al estilo cinematográfico", dice Springsteen, quien añade: "Es una joya de disco".

Las 13 canciones de Western Stars abarcan una amplia gama de temas relacionados con Estados Unidos: carreteras y zonas desérticas, de aislamiento y comunidad y la permanencia del hogar y la esperanza.

Ron Aniello, productor del álbum junto a Springsteen, también toca el bajo, el teclado y otros instrumentos, mientras Patti Scialfa presta su voz y contribuye con arreglos vocales en cuatro canciones.

Los arreglos musicales no solo corresponden a los instrumentos de cuerda, vientos y el pedal steel, también incluyen aportaciones de más de otros 20 músicos, entre ellos Jon Brion (que toca la celesta, el Moog y el órgano farfisa), así como las colaboraciones de los artistas David Sancious, Charlie Giordano y Soozie Tyrell. La mezcla del álbum estuvo a cargo de Tom Elmhirst.

Las canciones de Western Stars son Hitch Hikin', The Wayfarer, Tucson Train, Western Stars, Sleepy Joe's Cafe, Drive Fast (The Stuntman), Chasin' Wild Horses, Sundown, Somewhere North of Nashville, Stones, There Goes My Miracle, Hello Sunshine y Moonlight Motel. Todas las canciones fueron escritas por Bruce Springsteen.