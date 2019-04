BTS desvelan la portada y el repertorio de su nuevo álbum

GETTY IMAGES FOR THE RECORDING A / RICH FURY

Publicado 08/04/2019 18:38:34 CET

MADRID, 8 Abr. (EDIZIONES) -

BTS anuncian este lunes el repertorio y desvelan la portada de su inminente nuevo disco, Map of the Soul: Persona, que verá la luz el viernes 12 de abril.

El repertorio incluye siete canciones incluyendo Boy with luv, una colaboración con Halsey que tendrá su correspondiente videoclip coincidiendo con el lanzamiento del álbum.

Este fin de semana, además, BTS debutarán en Saturday Night Live, icónico programa televisivo en el que los surcoreanos actuarán ante millones de estadounidenses.

Map of the Soul Persona

01. Intro: Persona

02. (Boy with Luv) (feat. Halsey)

03. (Mikrokosmos)

04. Make It Right

05. HOME

06. Jamais Vu

07. Dionysus