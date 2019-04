Calamaro: "Dudo de la existencia de las tradicionales alas de la derecha y la izquierda"

Publicado 26/04/2019 12:33:11 CET

Sorprendido por convertirse en trending topic "por primera vez en la vida y por cuestiones de cultura política transversal" tras publicar en las redes sociales un texto en el que expresaba entre líneas su apoyo a VOX y que, de hecho, el partido político compartía a su vez en Facebook, Andrés Calamaro ha seguido comentando lo acontecido.

"Queridos españoles y autónomos, mía es la columna del pueblo, los intelectuales y los toreros, entre otros colectivos. Darle variedad al Congreso es el reflejo de la realidad supongo. Dudo de la existencia de las tradicionales alas de la derecha y la izquierda, este es un escenario de bancos y de Bruselas, un mundo globalista que defiende las tradiciones mientras las suprime igualando lo distinto. Respeto las diferencias en un momento en que, las diferencias, pesan en el destino de las naciones", ha planteado en un mensaje recogido por Europa Press.

Ha aclarado entonces que, como residente en Argentina, respeta la democracia pero no vota en España: "Estoy en el diálogo y siempre amigable com todos los sectores. No puedo comportarme como si existiera internet, para mí la política es una cuestión cultural, nunca un motivo de rencillas personales ni furia. Tengo simpatía por hombres y mujeres en todos los sectores".

Igualmente sorprendido por las respuesta a su primer texto, ha asegurado en Twitter que la "diferencia" es que él no usa "internet para insultar", sino que evitar "el mal humor y la rabia, los remordimientos". "Escucho a mis amigos, atento a todos los escenarios. No comulgo con la totalidad del programa de ningún partido", ha remachado.

No ha quedado conforme, en cualquier caso, y ha publicado después una serie de poemas encadenados con reflexiones al respecto: "Es el debate virtual el mas áspero de todos. No respeta buenos modos ni el respeto general. La regla es universal. A nadie escapa el echo que opina hasta el berberecho y los unicelulares. Son tendencias populares escribirlo con despecho".

"Ocurre que en la pantalla no existen buenos modales. Las reglas elementales de la camorra uruguaya o las cortes de La Haya. Comportarse con respeto, ser agradable y discreto, códigos universales. Distinto los celulares, prescinden del intelecto", ha afirmado, para luego remarcar: "Qué lindo es vivir la vida diciendo lo que me gusta, el escarnio no me asusta, ni la dirección prohibida, ni la vela derretida".

Y para terminar, ha añadido: "Anuncio de la mañana. Indiferencia con saña. Más allá de mi gobierno no creo que exista infierno, ni me apura la guadaña. Bajo mi forma de verlo, desde mi punto de vista, la patota moralista no debería temerlo. No me propuse ofenderlo, las palabras te atragantan y las décimas me encantan. Redondillas y sonetos. Los oportunos panfletos a menudo de quebrantan".

Al mismo tiempo que escribía estos versos en Twitter, publicaba en Facebook otros que parecen pertenecer al mismo poema: "En este mondo lirondo donde manda el aparato, no hay suficiente arrebato, ni círculo tan redondo. Discretamente me opongo, perdóname si me afano y pido como un hermano, por virtud los los instantes. Hay cosas mas importantes que el teléfono en la mano".