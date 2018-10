Camila Cabello actuará en Barcelona y Madrid en junio

Actualizado 28/02/2018 11:32:25 CET

Camila Cabello pasará por España durante el próximo mes de junio con su gira Never Be The Same Tour 2018. La artista actuará en el en el Sant Jordi Club de Barcelona el martes 26 de junio y un día después, el miércoles 27, en el WiZink Center de Madrid.

Las entradas para ambos conciertos se podrán adquirir a partir de las 10:00h del viernes 2 de marzo, a través de doctormusic.com, livenation.es y ticketmaster.es, también en tiendas Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes, por teléfono en el 902 15 00 25 y demás puntos de venta de la red Ticketmaster. El precio de las entradas será de 37 Euros (gastos de distribución no incluidos).

La artista multiplatino, que inició su carrera en solitario tras abandonar Fifth Harmony en 2016, ha publicado recientemente su primer álbum, Camila, y se ha proclamado líder indiscutible en los charts de todo el mundo, haciéndose también con el número uno de las listas de ventas de nuestro país tanto en los formatos físico y download, como en streaming.

Estas cifras se suman también a los números uno conseguidos en Estados Unidos, Canadá y México (los tres con Disco de Oro), los números uno de Suecia, Noruega y Países Bajos y los Top 3 alcanzados en Reino Unido, Finlandia, Australia, Irlanda, Bélgica y Suiza, además de batir el récord al álbum que debuta número uno de iTunes en más países a la vez, alcanzando esta posición en más de un centenar de países.

Su álbum cuenta con temas tan emblemáticos como su hit internacional 'Havana', que ha hecho historia por ser la canción de una artista femenina que más tiempo ha permanecido en la Radio Top 40 en los últimos cinco años, además de ocupar el número dos en la lista Hot 100 de Billboard durante seis semanas.

A este gran éxito se suma el de 'Never Be The Same', una balada a medio tiempo presentada como nuevo single que se ha situado en los primeros puestos de radio nada más salir a la luz y que une a la perfección el sonido pop con el R&B. 'She Loves Control' es otro de los temas destacados de este álbum, que ha contado con la participación de Skrillex en la producción y cuyo ritmo latino se fusiona con el pop más actual.