Camilo regresará a España en el verano de 2027 con 13 conciertos de su gira 'Para cuando sean mayores'

Archivo - El artista Camilo posa para Europa Press, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Camilo Echeverry, conocido artísticamente como Camilo, es un cantante, compositor y multiinstrumentista colombiano de pop y música latina. Ganador de múltip - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista colombiano Camilo ha anunciado este jueves que regresará a España en el verano de 2027 con su gira 'Para Cuando Sean Mayores', con la que presentará su último álbum, 'Para cuando sean mayores', en un total de 13 conciertos entre junio y julio.

El ganador de seis Latin Grammy actuará en Pamplona, Barcelona, Vigo, Granada, Marbella, Valencia, Madrid, Roquetas de Mar, Sevilla, Murcia, Cádiz y Gran Canaria, con dos conciertos en la capital, previstos para los días 7 y 8 de julio en el Movistar Arena.

La gira comenzará el 18 de junio en el Navarra Arena de Pamplona y continuará el día 19 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En julio, Camilo pasará por Valencia (3), Madrid (7 y 8), Roquetas de Mar (10), Sevilla (11), Murcia (15), Cádiz (17) y Gran Canaria (23). También actuará en Vigo el 25 de junio, Granada el 27 de junio y Marbella el 1 de julio.

En su nuevo trabajo, 'Para Cuando Sean Mayores', el cantante aborda la paternidad, el amor y los deseos cumplidos, a partir de su experiencia familiar junto a su mujer, Eva Luna, y sus hijas, Índigo y Amaranto. El espectáculo trasladará estas vivencias al escenario mediante una puesta en escena inspirada en las aventuras de la infancia y la imaginación infantil.

Camilo ha iniciado la gira internacional en Estados Unidos y Puerto Rico, con conciertos en ciudades como Chicago, Nueva York, San Juan, Miami y Orlando, antes de llevar el espectáculo a España tras recorrer el continente americano. Las entradas para los conciertos en España estarán disponibles el próximo 28 de octubre, a las 12.00 horas, a través de Ticketmaster.