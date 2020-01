El cantante de Dragon Ball, Hiroki Takahashi, atendido de urgencia tras caer desde un escenario en Madrid

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pasado 18 de enero se celebró en el Wizink Center de Madrid el concierto Dragon Ball Symphonic Adventure. Una velada, centrada en la música del icónico anime, que tuvo un trágico final cuando el cantante Hiroki Takahashi se precipitó desde el escenario y tuvo que ser atendido por sanitarios.

El artista, que se encontraba interpretando el tema principal de Dragon Ball Z, corrió hasta el borde derecho del escenario para animar a los espectadores de este extremo. Al llegar al límite de la plataforma, perdió el equilibrio y cayó 2 metros hasta el suelo.

De acuerdo a la agencia MOJOST, que representa a Takahashi, el artista tuvo que recibir atención médica inmediatamente. Según la empresa organizadora del evento, el cantante podrá ser trasladado a Japón en breve, donde acabará de recuperarse.

Los acontecimientos no han evitado que Takahashi se haya dirigido a su fans madrileños, a través de la compañía Overlook Events y de su agencia, para pedir disculpas por no haber podido concluir la actuación.

Due to a technical incident, the Dragon Ball concert last night in Madrid was interrupted during the encore as singer Hiroki Takahashi fell off the stage.

Hiroki is going well and will be able to get back to Japan shortly.#GenkidamaForHiroki @HIROKI241422 pic.twitter.com/dcVKuatLzJ