La cantante Paula Koops: "Se nos exige el triple, no puedes pasar de todo"

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantante madrileña Paula Koops considera que aunque la industria musical está "en un momento muy guay" para las mujeres, reconoce que a las artistas se les "exige el triple" y que no pueden "pasar de todo.

"Se nos exige el triple, tú no puedes plantarte en una entrevista con una camiseta y pasar de todo. No es que ellos (los hombres artistas) pasen de todo, pero es que tú como mujer tienes que cuidar tu imagen muchísimo, que cada cosa que tú hagas transmita algo y eso es algo que no se les exige, no se les ha exigido nunca. Y no pasa nada, está bien, no es que ellos tengan que currar y encontrar un conceptazo, sino que a las mujeres no se nos exija eso", ha señalado Koops a Europa Press.

La artista, que el próximo 25 de febrero cerrará su gira 'Novia del año' en La Riviera de Madrid, ha matizado que "no es que ellos tengan que mejorar", refiriéndose a los hombres en la industria musical, sino que a las artistas se les permita actuar "con guitarra, una camiseta y un pantalón" y eso "sirva" para que el público lo valore, sin necesidad de tener "a 20 bailarines detrás para que toda ocasión sea un súper show".

Aun así, Paula Koops ha asegurado que pese a ser "muy complicada", la industria musical está en "una época con muchísimas mujeres" y que aunque "hace muchísima falta que haya más" considera que está yendo "por buen camino".

"Hay que seguir trabajando un montón, hace muchísima falta que haya más mujeres no solo cantantes, sino músicas, productoras... Creo que estamos yendo en un muy buen camino, yo estoy viviendo este momento como algo muy guay porque siento que las mujeres que hay liderando, y todas las que estamos siguiendo, tenemos cada proyecto muy interesante, con una voz muy diferente", ha explicado Koops.

En ese sentido, la cantante madrileña ha defendido la canción 'Zorra' de Nebulosa, la elegida para representar a España en Eurovisión, y ha asegurado que trata "una realidad" de lo que viven "día a día las mujeres", y ha criticado que con otras propuestas, como la de 'El Chikilicuatre' en 2008, "nadie se quejó", por lo que quedan "cosas por cambiar".

"También llevamos al 'Chikilicuatre' y nadie se quejó, ¿por qué te vas a quejar de esta canción que es un temón? Habla de cosas verdaderamente importantes, una crítica a lo que nos pasa diariamente a las mujeres. Si te estás quejando, pues igual el problema lo tienes tú", ha sentenciado Koops.

La artista, que se ha dado a conocer en redes sociales como Tik Tok por sus canciones, ha reconocido que después de que su tema 'Línea 7' se hiciese "viral" se centró en "componer para volver a conseguirlo", aunque se dio cuenta de que eso "solo ocurre cuando la gente conecta con la canción".

Por eso, cree que Tik Tok es "una herramienta increíble" para llegar a un público y ha exigido que deje de haber "negatividad" hacia la gente que comparte su música en la plataforma, la cual considera "una bendición".

CIERRA SU GIRA EN LA SALA LA RIVIERA

Así, tras la salida de su último trabajo en 2023, 'Novia del Año', Paula Koops cierra su gira el próximo 25 de febrero en la sala madrileña 'La Riviera' y asegura que lo está viviendo como si se fuera "a casar".

En 2024 planea sacar otro álbum que tendrá influencias del pop-rock de "Hannah Montana o Jonas Brothers", que escuchaba cuando era pequeña, y una estética de animadora con la que narrará cómo vivió su época de estudiar en la universidad en Reino Unido, que fue sus años "más felices y más duros" y en los que se rodeó de amigas que consiguieron que "empoderarla".