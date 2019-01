Catfish and The Bottlemen actuarán en Madrid y Barcelona en mayo

Publicado 25/01/2019 10:43:25 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La banda galesa de indie rock Catfish and The Bottlemen regresa a los escenarios con motivo de la presentación de su tercer álbum de estudio, The Balance, cuya publicación está prevista para el próximo 26 de abril.

Tras el éxito recibido con el primer single, Longshot, el grupo acaba de anunciar una extensa gira por Europa y Reino Unido en primavera, que contará con dos paradas en nuestro país: el 13 de mayo en La Riviera de Madrid y el 14 de mayo en la sala Razzmatazz de Barcelona.

Las entradas saldrán a la venta este viernes 25 de enero a las 12 del mediodía en livenation.es, ticketmaster.es y en la red Ticketmaster (FNAC + Halcón Viajes + Viajes Carrefour), con el precio de 20 euros más gastos de distribución.