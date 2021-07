Celeste regresa a los escenarios: "Actuar ante el público será el exorcismo de todo lo que he sentido en el último año"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Celeste, la cantautora británica que triunfa con su exitosa y personal mezcla de R&B y soul, regresa a los escenarios en un show desde el mítico Union Chapel de Londres que será retransmitido en streaming. Además de la actuación en directo, 'Celeste: On With The Show, Live from London' ofrecerá al público de todo el mundo entrevistas e imágenes entre bambalinas del esperado regreso de la artista que estará disponible a partir del 15 de julio en la plataforma LIVENow donde ya se pueden adquirir las entrads.

"Después de un año importante para mí a nivel profesional y personal, siento que el momento en que actúe en el escenario de Union Chapel ante el público será el exorcismo y la catarsis de todo lo que he sentido en el último año", confiesa la artista que este año presentó la edición de lujo de su álbum debut 'Not Your Muse'.

"Conectar con la gente en directo y retransmitirlo para el público que no puede acompañarnos será increíblemente enriquecedor", asegura Celeste que adelanta que este espectáculo "trata de atravesar momentos difíciles y llegar a un lugar nuevo a nivel espiritual y físico". "La idea subyacente es que es un resurgimiento, un período de transición en el que comienzo a revelarme y revivir, y a recuperar el contacto conmigo misma en mi forma más pura y verdadera", sentencia la artista.

'Celeste: On With The Show, Live from London' es una película que capta el regreso de la cantante y compositora a los escenarios en el que es su primer espectáculo desde 2019. A partir del jueves 15 de julio, los fans podrán disfrutar de las actuaciones de Celeste, desde sus interpretaciones más íntimas en Union Chapel, hasta cómo se prepara todo con imágenes inéditas entre bambalinas. Las entradas para 'Celeste: On With The Show, Live from London' ya están a la venta a través de LIVENow.

Nacida en California y criada en Brighton, es una de las estrellas más prometedoras del Reino Unido, y ha recibido el Premio Brit a la estrella emergente 2020 y el BBC Music Sound en 2020. Tras el lanzamiento de su álbum debut en el Reino Unido, 'Not Your Muse', y sus actuaciones en las galas de los premios Oscar, Bafta, Globos de Oro y BRIT, Celeste por fin presenta su aclamado debut en vivo ante sus fans ahora las que la música en vivo está volviendo paulatinamente tras el parón por la pandemia.

CON PÚBLICO EN DIRECTO

Éxitos como 'Strange', 'Stop This Flame', 'Love Is Back', entre otros, estarán presentes en este espectáculo en el que el público descubrirá una faceta desconocida de la artista en su casa. Este espectáculo representa además un hito importante para LIVENow, ya que es el primero que, tras ofrecer shows de figuras como Maroon 5, Dua Lipa, Gorillaz, Ellie Goulding o Pete Tong, es el primero se grabará con público en vivo.

"El objetivo de LIVENow es acercar a los artistas a más fans. Con 'Celeste: On With The Show, Live From London', será la primera vez que llevemos la experiencia de un concierto con público en vivo a los fans de la música en todo el mundo. Como nos ha pasado a todos, no hemos podido asistir a ningún concierto, pero vemos la oportunidad de transmitir conciertos a los fans que no pueden asistir a ellos y creemos que, sin duda, se convertirá en una parte importante del negocio de la música en vivo en el futuro", asegura James Sutcliffe, director de contenido y marketing de LIVENow.