Celtas Cortos publican nuevo disco: "Todo el mundo tiene derecho a hablar de lo que piensa de manera libre"

Publicado 11/09/2018 19:37:19 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda Celtas Cortos publica, este viernes 14 de septiembre, un nuevo disco compuesto por trece canciones que, bajo el título 'Energía Positiva', constituye un trabajo "de vivencias, emociones y un buen recodo de trayectoria" y pretende ser un reflejo de "todo lo bueno que le ha pasado al grupo".

"Todo el mundo tiene derecho a hablar de lo que piensa de manera libre", ha expresado el cantante, Jesús Cifuentes, en una entrevista concedida a Europa Press, en relación a la "censura" para añadir que la condena a "conductas como a las de algunos raperos", que son "una bobada", frente a "toda la realidad de la corrupción política" es algo que, a su juicio, "carece de sentido".

Y es que este nuevo álbum tiene títulos como 'Ataque con poesía' o 'Pregón para el pueblo' que, como sus propios nombres indican, aluden a ese esencia de "protesta" que siempre ha formado parte "de la identidad de Celtas Cortos", pero también sugiere un sentimiento de "superación" y de "seguir adelante".

De hecho, su primer single, 'Silencio', reza "Por la senda del tiempo la vida se me iba, pero me he despertado", un ejemplo de esa idea que han querido reflejar de que "también existe lo bueno en la vida". "Muchas veces es jodido tirar hacia delante, pero siempre encuentras donde agarrarte y lugares emocionantes muy interesantes", ha indicado.

Para Cifuentes, "todo suma", y, por ello, considera necesario "tomar conciencia de que cada uno es un elemento que transforma la realidad" y "cruzarse de brazos nunca va a modificar nada a mejor". "Eso sería el engaño, por que le darías un continuo a las cosas. Queremos hacer y creer que la música puede mover ciertas conciencias", ha expresado.

"Seguimos con esa ingenuidad del puño levantado que empezamos a levantar hace ya 30 años", ha asegurado tras expresar que "quizás son unos trasnochados" del actual mundo "del 'streaming' y del ejercicio de la pose". "Lo que me enerva es que lo que se ofrece y de lo que se hacen eco las emisoras comerciales es de ese tipo de basura, no hay puertas abiertas hacia el otro lado", ha lamentado.

Una idea que ha compartido su compañero y violinista de la banda, Alberto García, quien ha señalado que "aunque el tiempo ha pasado a favor de la diversificación de la música", la oferta masiva de los grandes medios se ha acotado "aún más" para acabar ofreciendo "reaggeton" y "anglo muy afinado estéticamente". "Para lo demás hay que andar peleando. La distribución con la creación va a la inversa", ha expresado.

Así, tras más de 30 años en el panorama musical, la banda asegura que siguen contando "con la misma esencia". "Queda un poco de la ingenuidad de pensar que se puede seguir aprendiendo, que yo creo que es necesario, y la valentía de meterte en saraos que a veces no sabes por donde van a salir, y hasta un poco de desvergüenza, que es necesaria, de aquello queda lo que ves en este disco", ha señalado García.

En este sentido, ha matizado que suena a celtas cortos puesto que se trata de "una formación que lleva funcionando 14 años de manera continua" y por ello "hay una manera de trabajar en conjunto que tiene "una sonoridad muy concreta".

"La base instrumental es la misma, y las ideas salen de las mismas cabezas", ha dicho para matizar que, en cualquier caso, el nuevo proyecto también cuenta con sonoridades "más innovadoras, tirando de ritmos que hasta este momento no habían tocado".