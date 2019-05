Cerca de 1.000 bandas de 29 países se inscriben en Mad Cool Talent 2019

Actualizado 14/05/2019 10:31:15 CET

Cerca de un millar de bandas de 29 países de todo el mundo se han inscrito en la edición 2019 de Mad Cool Talent con el objetivo compartir el mismo cartel que The Cure, Bon Iver, Rosalía, The Smashing Pumpkins, Ms Lauryn Hill o The National, grandes nombres del festival que se celebrará el próximo julio en Madrid.

"Con este éxito de convocatoria, por cuarto año consecutivo, el concurso, fruto de la apuesta por la música joven de Mad Cool Festival y Vibra Mahou, se confirma como un gran escaparate internacional para el talento emergente", plantea el comunicado remitido a Europa Press.

Desde que el pasado 30 abril se abriera el plazo de inscripción hasta este domingo a las 23:59 horas, cerca de mil bandas y solistas de países tan dispares como Argentina, Francia, Italia, Estados Unidos, Cuba, Estonia, Japón, Suecia, Rusia, Israel o Sudáfrica se registraron en este concurso que, por primera vez, se ha desdoblado en una edición británica, cuya convocatoria, no obstante, seguirá abierta hasta el próximo 19 de mayo a las 23:59 horas.

De este modo, en España comienza ahora la deliberación del jurado especializado compuesto por reconocidos profesionales como Daniel López (Mondo Sonoro), Dani Marín (Sala Costello), David Bonilla (A & R Warner), Javier Dean (Warner Chapell), Leire Alcalde (A & R Sony), Mar Rojo (Sala Sol), Paloma Sánchez (Sol Musica) y Sara Quintela (A & R Subterfuge).

Tras su fallo, cincuenta bandas pasarán a la tercera ronda: la votación popular. En el caso de la edición británica de Mad Cool Talent, la decisión recaerá, a partir del 20 de mayo, en los dos medios de comunicación más prestigiosos de Reino Unido en el ámbito musical: NME y DIY.

Mad Cool Talent nació hace cuatro años con la vocación y el objetivo de promover e impulsar el talento joven. Este compromiso culmina ofreciendo que las siete bandas ganadoras del certamen actúen en Mad Cool Festival y en su Welcome Party. Es decir, los próximos días 10 (Welcome Party), 11, 12 y 13 de julio.