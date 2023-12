Daddy Yankee anuncia su retirada definitiva de la música y dice que se dedicará a vivir para Cristo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El reguetonero Daddy Yankee ha anunciado, en un concierto en San Juan (Puerto Rico), que se retira definitivamente de la música para dedicarse a vivir para Cristo.

"Mi gente, este día para mí, es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito", ha comenzado diciendo Daddy Yankee en un tras finalizar su 'show' en el Coliseo de Puerto Rico.

El cantante de música urbana ha aprovechado su último concierto en su tierra natal para trasladar a sus fans y "al mundo entero" que no se avergüenza y que Cristo vive en él. "Cristo vive en mí y yo viviré para él. Este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo", ha publicado en su perfil de Instagram junto al vídeo pronunciando estas palabras.

"¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. San Mateo 16:26-27. Amén", ha añadido en el post.

"Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: '¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?'. Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él", ha confesado.