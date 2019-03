Daryl Hall & John Oates, Juanes, Pink Martini, LP, Dead Capo y Niña Pastori cierran el cartel de Noches del Botánico

Actualizado 28/03/2019 12:37:47 CET

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Daryl Hall & John Oates, Dead Capo, Tank and The Bangas, Juanes, Monsieur Periné, Niña Pastori, LP, Charlie Winston, Pink Martini y O Sister! son las nuevas confirmaciones que completan el cartel de este año en el escenario principal de Noches del Botánico.

Una vez más, el festival reúne a importantes artistas nacionales e internacionales junto a nuevos talentos de la música contemporánea. Noches del Botánico continúa así su apuesta por el formato reducido, en un entorno exclusivo, que permite disfrutar al espectador de una experiencia única y cercana en la naturaleza.

Desde que se anunciaron los primeros nombres, son ya más de 40.000 las entradas vendidas en menos de un mes. Woody Allen, Keane, Andrés Calamaro y Loreena Mckennitt son algunos de los artistas que han agotado sus tickets a través de los puntos de venta oficiales www.nochesdelbotanico.com y www.entradas.com.

"Próximamente se desvelará la programación del escenario Zona Club Alhambra. Además, como novedad, el horario de apertura de esta IV edición será a las 19:00 horas", apunta el comunicado de la organización remitido a Europa Press.

CARTEL COMPLETO

JUNIO DE 2019

20 - WOODY ALLEN & THE EDDY DAVIS NEW ORLEANS JAZZ BAND

21 - ANA BELÉN “VIDA”

22 - LOS PLANETAS “UNA SEMANA EN EL MOTOR DE UN AUTOBÚS” CONCIERTO XX ANIVERSARIO PARA ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO

24 - MILTON NASCIMENTO REVISITA “CLUBE DA ESQUINA” / ANDREA MOTIS PRESENTA “OUTRO LADODO AZUL”

25 - THE CHIEFTAINS CON CARLOS NUÑEZ “30 AÑOS DE MÚSICA JUNTOS”

26 - SALVADOR SOBRAL

27 - IVÁN FERREIRO “CASA”

28 - ANDRÉS CALAMARO “CARGAR LA SUERTE”

29 - ZAHARA “LA NOCHE DE LAS ASTRONAUTAS” / XIMENA SARIÑANA

30 - THE WATERBOYS / PAUL CARRACK



JULIO DE 2019

2 - DARYL HALL & JOHN OATES

3 - BEIRUT / HINDI ZAHRA

4 - MADNESS XL / DEAD CAPO

5 - THE ROOTS / TANK & THE BANGAS

6 - LOREENA MCKENNITT “LOST SOULS”

7 - LOREENA MCKENNITT “LOST SOULS”

9 - JUANES / MONSIEUR PERINÉ

10 - MACY GRAY / AMADOU & MARIAM WITH THE BLIND BOYS OF ALABAMA

11 - MICHAEL BOLTON

12 - DIEGO EL CIGALA Y AMIGOS “FLAMENCO”

14 - NIÑA PASTORI “GIRA BAJO TUS ALAS”

15 - LP / CHARLIE WINSTON

17 - BIRKIN GAINSBOURG THE SYMPHONIC CON JANE BIRKIN Y LA ORQUESTA SINFÓNICA DE MUJERES DE MADRID / CONCIERTO DE ARANJUEZ CON DANIEL CASARES

19 - ORISHAS

20 - KEANE

22 - MELODY GARDOT / JOSÉ JAMES

23 - SNARKY PUPPY / MASEGO

24 - SUPERTRAMP’S ROGER HODGSON “BREAKFAST IN AMERICA” 40TH ANNIVERSARY

25 - GEORGE BENSON / TOMATITO

26 - CHICK COREA: MY SPANISH HEART BAND / PACO DE LUCÍA PROJECT

28 - PINK MARTINI / O SISTER!

29 - BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS / EL TWANGUERO

30 - SUPERSONIC BLUES MACHINE CON BILLY GIBBONS Y JOE LOUIS WALKER

31 - RUSSIAN RED