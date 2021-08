La discografía de Aerosmith se unificará en un solo lugar al asociarse con Universal Music Group

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La banda estadounidense de hard rock Aerosmith y Universal Music Group (UMG) han anunciado este martes un acuerdo para lanzar la discografía completa del grupo, merchandising y audio-video. Según informan desde Universal, todas las grabaciones de Aerosmith se unificarán en un solo lugar antes del próximo 50º aniversario de la banda, a través de una nueva asociación multifacética.

Así, se accederá a los históricos 'Vindaloo Vaults' y a los archivos personales de los miembros de la banda Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford, quienes ayudarán activamente y custodiarán sus colecciones de música, fotos, videos, artes, diarios, set lists y memorabilia.

Además, la UMG también será el hogar de futuros proyectos musicales, y trabajará con la banda para desarrollar, producir y distribuir nuevas películas, televisión y otros proyectos de contenido audiovisual.

"Ha sido un largo camino, pero estoy muy feliz y orgulloso de decir en nombre de Aerosmith que hemos podido llevar nuestros 50 años de música bajo un mismo techo al asociarnos con UMG. Esto nos permitirá llevar nuestra música a nuestros fans de una forma que nunca antes habíamos podido. Es algo con lo que soñamos durante mucho tiempo. Es una victoria para Aerosmith, UMG y, en última instancia, para nuestros fans. No hace falta decir que estamos muy emocionados. Es una manera increíble de celebrar los 50 años y muchos más años por venir", ha afirmado Joe Perry, cofundador y guitarrista principal de Aerosmith.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de UMG, Sir Lucian Grainge, ha destacado que está "orgulloso" por la elección de la UMG como socio global. "Esperamos seguir construyendo sobre su increíble legado y asegurarnos de que su música continúe inspirando a los fans de todo el mundo", ha indicado.

Desde la creación de Aerosmith, hace 50 años, el grupo ha vendido más de 150 millones de álbumes en todo el mundo, ha producido videos musicales como 'Amazing', 'Crazy', 'Janie's Got A Gun' y 'Love in an Elevator' y ha realizado giras mundiales que han batido récords.