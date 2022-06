Dua Lipa en Madrid, todo un espectáculo para levitar a ritmo de pop

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

A la tercera va la vencida. Tras dos años y dos aplazamientos por la pandemia, Dua Lipa ha llegado a Madrid con su gira 'Future nostalgia' para regalar una noche de baile a ritmo de pop con un monumental espectáculo digno de las reinas del género. La espera ha válido la pena, el Wizink Center en 'sold out' ha levitado con sus éxitos.

La londinense de origen albanokosovar ha aterrizado en la capital española, junto a un gran cuerpo de baile, una banda de músicos y varias coristas, tras hacer una parada en Barcelona el pasado 1 de junio. De no haber sido por la Covid-19, la artista habría arrancado en Madrid de 2020 este tour, su cuarta gira mundial.

Todo aquello de la espera y las cancelaciones queda atrás para el público de Dua Lipa cuando entran al recinto y se sienten por fin seguros: el ansiado momento está por llegar. Mientras los fans aún están entrando, la cantante y compositora británica Griff, telonera de la gira, calienta el ambiente.

Las luces se apagan y el nombre de la artista aparece en la pantalla gigante para dar paso a un griterío extremo ante la inminente aparición de Dua Lipa, que finalmente se eleva en una plataforma para ponerse a la altura del escenario entonando 'Physical'.

'Baby keep on dancing, like you ain't got a choice ('Baby sigue bailando, como si no tuvieras otra opción)', ordena, siguiendo la letra de su canción, y el público obedece. Así se inicia una fiesta al ritmo de varios de los éxitos del pop de los últimos años, firmados por la artista e incluidos en sus dos exitosos álbumes, 'Dua Lipa' (2017) y 'Future nostalgia' (2020).

Vestida en un ajustado mono rosa continúa con 'New rules', 'Love again' y 'Cool', esta primero sin su impecable cuerpo de baile y al final con una coreografía de patinadores. Suenan también 'Pretty please' y 'Break my heart', canción en la que todos los bailarines se mueven sujetando corazones plateados.

"Buenas noches, Madrid. Estoy feliz de estar aquí", dice la artista, ante un público ya desbordado que vitorea cualquiera de sus palabras. Entre recuerdos a sus inicios, da paso a 'Be the one', tema especial para ella porque forma parte de su primer trabajo y, además, cierra el primer acto de su concierto.

Tras un breve descanso, Dua Lipa vuelve a asaltar el escenario con un mono corto plateado y botines a juego. Esta vez lo hace sola para interpretar 'We're good'. Sigue con 'Good in bed', 'Fever' y 'Boys will be boys', que canta con su mono plateado convertido en un elegante vestido largo. "Os quiero mucho, Madrid", grita al acabar el segundo acto.

Y se enciende uno de los momentos más álgidos de un concierto que ya iba por todo lo alto. En medio de una espectacular coreografía de sus bailarines, la cantante aprovecha para ponerse su tercer atuendo de la noche, un top y una minifalda de pliegues.

DE 'ONE KISS' A 'DON'T STAR NOW'

Reaparece cual diva a ritmo de 'One kiss', que en su versión original canta con Calvin Harris, e inesperadamente llueven globos ante la euforia del público. Interpreta también 'Electricity', totalmente en la pasarela, y 'Hallucinate', con una estudiada coreografía en sillas, para continuar, arropada por una bandera LGBTI, con 'Cold Heart', fruto de una colaboración con Elton John. Esta y otras tantas colaboraciones con grandes nombres de la música resaltan la importancia de la joven artista que, además, posee múltiples premios BRIT Awards, MTV Music Awards y dos premios Grammy.

Uno de los grandes momentos de la noche, por si habían sido pocos, llega con 'Levitating'. Subida en una plataforma flotante, Dua Lipa interpreta este gran éxito ante un público totalmente sumergido en la pista de baile con bolas de disco en el techo incluidas. La locura se desata en la que, quizá, es la canción más coreada de la noche.

Para poner el broche de oro a la fiesta, la cantante opta por 'Future nostalgia' y 'Don't star now', para culminar entre aplausos y vítores del público. Se despide y junto a todo su equipo desaparece del escenario.

Tras cerca de 1 hora y 45 minutos, Dua Lipa concluye una velada del mejor pop actual, al menos si de números y reconocimiento se trata, y deja claro que es digna de ser coronada como la reina del género. Tiene los ingredientes: las canciones, el espectáculo y el poder de influir también con su estilo.

GIRA DE 80 CONCIERTOS

La gira 'Future nostalgia', con más de 80 conciertos en más de 25 países, empezó el pasado 9 de febrero en Miami y ha llevado a la cantante por otras 27 ciudades de Estados Unidos, así como por escenarios de Canadá, Reino Unido, Bélgica, Alemania y Francia, y concluirá el 16 de noviembre de 2022 en Perth (Australia) tras su paso por Sudamérica.

Tras su paso por Madrid, la artista se trasladará a Portugal donde tiene programadas dos citas, y volverá a España el 9 de junio, cuando actuará otra vez en Barcelona dentro del segundo fin de semana del Primavera Sound.